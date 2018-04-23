Прогноз: Россия нарастит производство сжиженного газа в пять раз

Такие расчеты представил Энергетический центр бизнес-школы Сколково. По оценкам экспертов, у российского СПГ есть ряд преимуществ перед конкурентами: низкая себестоимость добычи, хорошая ресурсная база, близость к рынкам сбыта, кооперация с иностранными компаниями, благоприятное налоговое регулирование. Но все это уравновешивают такие минусы, как отсутствие собственной технологической базы, высокие страновые и санкционные риски, дорогой капитал и не очень высокая квалификация рабочей силы.

Несмотря на существенные минусы, анализ конкурентоспособности российского СПГ говорит о том, что он выступает крепким «середнячком» среди конкурентов. Например, со стороны полной себестоимости производства и доставки новые австралийские проекты имеют заметно более высокие затраты. Дешевый в добыче газ — важнейшее преимущество и фактор конкурентоспособности российского газа, говорится в исследовании. Слабой стороной является высокая стоимость доставки на рынки АТР для проектов на Балтике и в Арктике, а также отсутствие собственных технологий сжижения и производства необходимого сопутствующего оборудования. Кроме того, в условиях значительной доли транспортировки в конечной себестоимости продукции актуальным является и создание собственного производства газовозов.

В целом мировой рынок СПГ фундаментально меняется и становится все больше похож на нефтяной за счет глобализации. Меняются и «правила игры» на нем, а залогом успеха становятся адаптивность, креативность и скорость. Компании сокращают сроки и объемы контрактов, уходят от фиксированных конечных точек отгрузки, меняют модель ценообразования. Кроме того, все больше компаний идет в трейдинг.