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Прогноз: Россия нарастит производство сжиженного газа в пять раз
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Прогноз: Россия нарастит производство сжиженного газа в пять раз 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такие расчеты представил Энергетический центр бизнес-школы Сколково. По оценкам экспертов, у российского СПГ есть ряд преимуществ перед конкурентами: низкая себестоимость добычи, хорошая ресурсная база, близость к рынкам сбыта, кооперация с иностранными компаниями, благоприятное налоговое регулирование. Но все это уравновешивают такие минусы, как отсутствие собственной технологической базы, высокие страновые и санкционные риски, дорогой капитал и не очень высокая квалификация рабочей силы.
Несмотря на существенные минусы, анализ конкурентоспособности российского СПГ говорит о том, что он выступает крепким «середнячком» среди конкурентов. Например, со стороны полной себестоимости производства и доставки новые австралийские проекты имеют заметно более высокие затраты. Дешевый в добыче газ — важнейшее преимущество и фактор конкурентоспособности российского газа, говорится в исследовании. Слабой стороной является высокая стоимость доставки на рынки АТР для проектов на Балтике и в Арктике, а также отсутствие собственных технологий сжижения и производства необходимого сопутствующего оборудования. Кроме того, в условиях значительной доли транспортировки в конечной себестоимости продукции актуальным является и создание собственного производства газовозов.
В целом мировой рынок СПГ фундаментально меняется и становится все больше похож на нефтяной за счет глобализации. Меняются и «правила игры» на нем, а залогом успеха становятся адаптивность, креативность и скорость. Компании сокращают сроки и объемы контрактов, уходят от фиксированных конечных точек отгрузки, меняют модель ценообразования. Кроме того, все больше компаний идет в трейдинг.
К 2030 году на экспорт будет уходить до 90 процентов произведенного в России СПГ  "Нет сомнения, что гибкость контрактов — в первую очередь по отказу от конкретной точки назначения груза, в меньшей степени — по объемам и другим условиям, — уже является необходимым конкурентным преимуществом новых контрактов на поставку СПГ, и к этому в той или иной степени придут все новые экспортеры СПГ", — подчеркивают эксперты.
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