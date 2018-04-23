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Общественный совет шлифует светлый образ УФСИН
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Общественный совет шлифует светлый образ УФСИН 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде общественный совет при УФСИН России по Калининградской области провел совещание по итогам деятельности в первом квартале 2018 года.
Об этом в Калининграде сегодня, 23 апреля 2018 года, сообщило УФСИН России по Калининградской области, как там негодно водится, не указав дату события.
Известно лишь, что заседание открыл врио начальника УФСИН Дмитрий Хромов. Он отметил заданный темп по проведению совместных разносторонних спортивных и культурно-массовых мероприятий в пенитенциарных учреждениях региона.
О направлениях работы совета за минувший период собравшимся отчитался председатель совета Денис Главацкий. По его словам, представители общественности 18 раз посетили учреждения УИС, рассмотрели 20 обращений осужденных.
«В ходе заседания рассмотрена работа информационной секции при общественном совете по взаимодействию со средствами массовой информации Калининградской области для формирования объективного представления о деятельности УФСИН региона.
Предложено сформировать в рамках работы совета ряд рабочих групп, отвечающих за различные направления деятельности», — сообщило УФСИН.
Кроме того, в состав организации приняты новые члены — председатель ОНК Калининградской области Светлана Кондратьева и российский тяжелоатлет Дмитрий Лапиков.
В конце заседания члены общественного совета рассказали о профилактических мероприятиях, направленных на предотвращение повторной преступности среди несовершеннолетних, в рамках которых проводились беседы совместно с инспекторами уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Калининградской области.
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