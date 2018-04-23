Субсидии на перевозки зерна поездами могут стать бессрочными

Специалисты Министерства сельского хозяйства выступили с инициативой отменить период действия субсидий на перевозку зерна железнодорожным транспортом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минсельхоз внёс изменения в постановление, согласно которым отменяется срок действия железнодорожных перевозок зерна по льготному тарифу», — отмечается в комментарии ведомства.