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Субсидии на перевозки зерна поездами могут стать бессрочными
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Субсидии на перевозки зерна поездами могут стать бессрочными 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты Министерства сельского хозяйства выступили с инициативой отменить период действия субсидий на перевозку зерна железнодорожным транспортом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минсельхоз внёс изменения в постановление, согласно которым отменяется срок действия железнодорожных перевозок зерна по льготному тарифу», — отмечается в комментарии ведомства.
В марте Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 15 июля обеспечить пролонгацию действия льготных тарифов на перевозку зерна поездами и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, географически находящихся на существенном удалении от основных рынков сбыта.
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