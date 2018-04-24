Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте

Ярославле на улице Чехова в яму провалился мусоровоз. Машина выезжала из двора дома 78, когда под задним колесом провалилось дорожное покрытие, и мусоровоз не смог самостоятельно выехать.

Фотографии провалившейся машины выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» в группу «Подслушано в Ярославле».

Подписчики группы сразу начали искать виновных.

— Это всё климат виноват, а не чиновники и подрядчик, нет, — написал Артём Ярославский.

Некоторые шутят, что виноват водитель, другие, что асфальт, приплели даже Дурова с телеграмом.

— Ярославские дороги взбунтовались против московского мусора! — написала Анна Андреевна.

Асфальт провалился под колесом грузовика

Вчера еще одна огромная дыра появилась на перекрестке улиц Чехова и Угличской, а в прошлую пятницу такую картину можно было наблюдать возле парка Победы в Брагино.