Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте 

В Ярославле на улице Чехова в яму провалился мусоровоз. Машина выезжала из двора дома 78, когда под задним колесом провалилось дорожное покрытие, и мусоровоз не смог самостоятельно выехать.
Фотографии провалившейся машины выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» в группу «Подслушано в Ярославле».
Подписчики группы сразу начали искать виновных.
— Это всё климат виноват, а не чиновники и подрядчик, нет, — написал Артём Ярославский.
Некоторые шутят, что виноват водитель, другие, что асфальт, приплели даже Дурова с телеграмом.
— Ярославские дороги взбунтовались против московского мусора! — написала Анна Андреевна.
Асфальт провалился под колесом грузовика
Вчера еще одна огромная дыра появилась на перекрестке улиц Чехова и Угличской, а в прошлую пятницу такую картину можно было наблюдать возле парка Победы в Брагино.