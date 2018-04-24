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Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте
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Дороги взбунтовались: в Ярославле мусоровоз провалился в дыру в асфальте 

76.ru 48 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославле на улице Чехова в яму провалился мусоровоз. Машина выезжала из двора дома 78, когда под задним колесом провалилось дорожное покрытие, и мусоровоз не смог самостоятельно выехать.
Фотографии провалившейся машины выложил пользователь соцсети «ВКонтакте» в группу «Подслушано в Ярославле».
Подписчики группы сразу начали искать виновных.
— Это всё климат виноват, а не чиновники и подрядчик, нет, — написал Артём Ярославский.
Некоторые шутят, что виноват водитель, другие, что асфальт, приплели даже Дурова с телеграмом.
— Ярославские дороги взбунтовались против московского мусора! — написала Анна Андреевна.
Асфальт провалился под колесом грузовика
Вчера еще одна огромная дыра появилась на перекрестке улиц Чехова и Угличской, а в прошлую пятницу такую картину можно было наблюдать возле парка Победы в Брагино.
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