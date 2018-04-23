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Москва заявила о продолжающихся контактах РФ и США по Сирии
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Москва заявила о продолжающихся контактах РФ и США по Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
Дипломат вновь подчеркнул готовность России к диалогу и обмену мнениями по сирийской проблематике. При этом основой взаимодействия, по словам Богданова, должно быть уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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