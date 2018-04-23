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Россия готова к диалогу с США по Сирии, заявил Богданов
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Россия готова к диалогу с США по Сирии, заявил Богданов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Контакты между РФ и США по линии военных продолжаются, Москва готова к диалогу с Вашингтоном по сирийскому вопросу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями", — сказал Богданов.
"Исходим из того, что есть согласованные основы сирийского урегулирования — это резолюция 2254 и 2401. И ради четкого выполнения этой резолюции, где содержаться очень важные принципы, уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, на этой основе, конечно, нужна общая, согласованная основа. Мы готовы взаимодействовать", — добавил замминистра.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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