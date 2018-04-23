Россия готова к диалогу с США по Сирии, заявил Богданов

"Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями", — сказал Богданов.

"Исходим из того, что есть согласованные основы сирийского урегулирования — это резолюция 2254 и 2401. И ради четкого выполнения этой резолюции, где содержаться очень важные принципы, уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии , на этой основе, конечно, нужна общая, согласованная основа. Мы готовы взаимодействовать", — добавил замминистра.

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