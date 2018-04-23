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Во Владивостоке откроют финансовый центр
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Во Владивостоке откроют финансовый центр 

Российская Газета 1 час назад
— Одна из проблем, которая волнует дальневосточных инвесторов — она называется второй после административного давления — недоступность финансовых ресурсов, заемных денег для реализации проектов. По поручению главы государства правительство совместно с Банком России проработали вопрос создания в СПВ конкурентоспособного в масштабе АТР финансового центра, — заявил глава минвостокразвития Александр Галушка.
Он сообщил, что министерство договорилось с Центробанком о том, что в СПВ откроются филиалы иностранных кредитных организаций без права привлечения вкладов со стороны граждан, но с правом работы с юридическими лицами. Также в СПВ появится специализированный инвестиционный суд.
— Он будет создан по аналогии с судом по интеллектуальным правам. Появится торгово-инвестиционная площадка для цифровых финансовых активов. Будут упрощены и сокращены сроки процедуры эмиссии ценных бумаг. Кроме того, Центробанк выразил намерение создать специальное надзорное подразделение в СПВ. Наша задача — в этом году эти официально оформленные и согласованные с Центробанком позиции закрепить законодательно, — пояснил Александр Галушка.
Создание регионального финансового центра обсуждалось в марте на коллегии минвостокразвития. Планируется, что он появится на обособленной территории СПВ, где применяется специальный правовой режим регулирования финансовой деятельности. В частности, он предусматривает особенности регулирования отношений, которые возникают при эмиссии и обращении ценных бумаг, и отношений в ходе торгов на товарном и финансовом рынках, а также особенности валютного регулирования и банковской деятельности. Центр привлечет на Дальний Восток российских и иностранных квалифицированных инвесторов, обладающих значительными финансовыми ресурсами, и в дальнейшем позволит сформировать полноценный финансовый рынок в интересах всех экономических операторов, осуществляющих свою деятельность в дальневосточном регионе, полагают в министерстве.
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