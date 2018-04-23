ЦБ: 300 тыс. человек прошли онлайн-зачет по финансовой грамотности

Англии, Франции, Бельгии и 23 апреля завершился Всероссийский финансовый зачет, который прошли около 300 тыс. человек из России Сербии , сообщает пресс-служба российского регулятора.

По предварительным данным, 61% участников сдали зачет успешно и получили персональный сертификат. При этом в случае неверных ответов, а также по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, участникам были предложены ссылки на материалы по проблемным темам, ознакомившись с которыми они могли попробовать сдать зачет повторно.

«Мы предложили участникам зачета проверить свои знания в тех финансовых сферах, с которыми они сталкиваются в реальной жизни, — это кредиты и депозиты, страхование и пенсионные накопления. И очень важно, что люди смогли сразу получить онлайн-консультацию по сложным для них темам, разобраться и лучше понять, как работают те или иные финансовые услуги и инструменты, а значит, они станут более уверенными потребителями, способными и защитить свои права, и использовать возможности финансового рынка себе во благо», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Организаторы планируют провести следующий финансовый зачет в октябре в рамках Всероссийской недели сбережений. Нововведением нового тестирования станет разбивка вопросов по возрастным категориям участников.