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Выдвинутая на пост главы ЦРУ Джина Хэспел ранее пытала людей
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Выдвинутая на пост главы ЦРУ Джина Хэспел ранее пытала людей 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Сразу 108 американских генералов и адмиралов выступили против утверждения главой ЦРУ разведчика с 30-летним стажем Джины Хэспел. Ее кандидатуру выдвинул Дональд Трамп.
Письмо, в котором экс-военные выразили свое «беспокойство», было направлено в Конгресс США. По данным СМИ, когда Хэспел руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, она участвовала в «программах допросов с пристрастием».
"Нельзя оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она «выполняла приказ», или тем, что теракты 11 сентября 2001 года служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", — говорится в послании сенаторам. Авторы письма предложили провести тщательное расследование, сообщает ТАСС.
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