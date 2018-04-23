Свыше 100 отставных генералов США высказались против утверждения главой ЦРУ Джины Хэспел

ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. Сто восемь американских генералов и адмиралов в отставке призвали в понедельник Сенат Конгресса США отвергнуть выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост директора ЦРУ Джины Хэспел. Они направили письмо сенаторам, в котором выразили свое «беспокойство» по поводу участия Хэспел в «программах допросов с пристрастием», иначе — в пытках в то время, когда она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде

группировки «Аль-Каида» в "Мы отвергаем усилия оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она «выполняла приказ», или тем, что теракты 11 сентября 2001 года (совершены боевиками запрещенной в РФ Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием захваченных авиалайнеров, в результате погибли 3,5 тыс. человек — прим. ТАСС) служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", — подчеркнули авторы письма. Выдержки из него привели сразу несколько местных газет.

По их словам, законодатели должны провести тщательное расследование причастности Хэспел к «задержанию подозреваемых в терроризме лиц и программам пыток» и, «если будет выяснено, что она играла какую-либо роль в проведении пыток, отдавала приказы пытать или была причастна к уничтожению свидетельств таких действий, то мы призываем отвергнуть ее кандидатуру». Слушания в спецкомитете по разведке Сената, на которых будет рассматриваться кандидатура Хэспел, назначены на 9 мая.

Сразу после этого объявления Трампа газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири. Причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. Хэспел к тому времени уже была переведена в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли и, как отметила «Нью-Йорк таймс», ее подпись стояла на распоряжении об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.