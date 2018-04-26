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Опубликованы данные по делу о пытках под руководством Джины Хаспел
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Опубликованы данные по делу о пытках под руководством Джины Хаспел 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальные архивы США в четверг опубликовали новую, менее отредактированную по сравнению с 2004 годом, версию документов по делу о пытках подозреваемых, проводившихся под руководством кандидата на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.
"Кандидат от Трампа на пост директора ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, которые включали в себя по меньшей мере три пытки, имитирующие утопление, впоследствии чего был разработан приказ об уничтожении видео-свидетельств о применении пыток", — сообщается в пресс-релизе.
По данным пресс-релиза, новые документы включают в себя «новую и менее отредактированную версию отчета Генерального инспектора ЦРУ 2004 года и повторяющиеся материалы из рассекреченного доклада Комитета сената США по разведке о пытках, проводимых Джиной Хаспел в 2002 году, когда она руководила тайной базой ЦРУ в Таиланде».
"В исчерпывающим отчете о пытках Комитета Сената США было рассмотрено более шести миллионов страниц собственных документов ЦРУ, и в нем было доказано, что эти обосновывающие документы «основываются на неточных заявлениях об их эффективности» и «ошибочны по основополагающим аспектам», — говорится в пресс-релизе.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.
В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.
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