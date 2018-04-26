Опубликованы данные по делу о пытках под руководством Джины Хаспел

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Национальные архивы США в четверг опубликовали новую, менее отредактированную по сравнению с 2004 годом, версию документов по делу о пытках подозреваемых, проводившихся под руководством кандидата на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.

"Кандидат от Трампа на пост директора ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, которые включали в себя по меньшей мере три пытки, имитирующие утопление, впоследствии чего был разработан приказ об уничтожении видео-свидетельств о применении пыток", — сообщается в пресс-релизе.

По данным пресс-релиза, новые документы включают в себя «новую и менее отредактированную версию отчета Генерального инспектора ЦРУ 2004 года и повторяющиеся материалы из рассекреченного доклада Комитета сената США по разведке о пытках, проводимых Джиной Хаспел в 2002 году, когда она руководила тайной базой ЦРУ в Таиланде ».

"В исчерпывающим отчете о пытках Комитета Сената США было рассмотрено более шести миллионов страниц собственных документов ЦРУ, и в нем было доказано, что эти обосновывающие документы «основываются на неточных заявлениях об их эффективности» и «ошибочны по основополагающим аспектам», — говорится в пресс-релизе.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.