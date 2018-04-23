Более сотни отставных генералов высказались против кандидата на должность главы ЦРУ Джины Хэспел

Сто восемь американских генералов и адмиралов в отставке призвали Сенат Конгресса США отвергнуть выдвинутую президентом кандидатуру на пост директора ЦРУ Джины Хэспел. Они направили письмо сенаторам, в котором выразили свое «беспокойство» по поводу участия Хэспел в «программах допросов с пристрастием».

"Мы отвергаем усилия оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она «выполняла приказ», или тем, что теракты 11 сентября 2001 года служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", — цитирует данное послание ТАСС

По словам авторов письма, законодатели должны провести тщательное расследование причастности Хэспел к «задержанию подозреваемых в терроризме лиц и программам пыток» и, «если будет выяснено, что она играла какую-либо роль в проведении пыток, отдавала приказы пытать или была причастна к уничтожению свидетельств таких действий, то мы призываем отвергнуть ее кандидатуру».

Слушания в спецкомитете по разведке Сената, на которых будет рассматриваться кандидатура Хэспел, предварительно назначены на 9 мая.