Более 100 генералов США высказались против утверждения Хэспел главой ЦРУ

Авторы письма призывают конгрессменов пристально изучить все обстоятельства и полностью рассекретить материалы об участии 61-летней Хэспел в программе ЦРУ по задержанию и допросу подозреваемых в терроризме, действовавшей после терактов 11 сентября 2001 года в США . В открытом доступе данных об этом крайне мало, но, согласно просочившейся в СМИ информации, в 2002 году она была одним из руководителей тюрьмы ЦРУ в Таиланде , где допрашиваемых подвергали имитации утопления и били головой о стену. Кроме того, из публикаций в прессе следует, что Хэспел в нарушение предписаний федерального суда заметала следы и подписала распоряжение уничтожить около сотни видеозаписей с пытками подозреваемых, которые хранились в сейфе резидентуры ЦРУ в Таиланде.

"Нас глубоко беспокоит перспектива того, что лицо, самым близким образом причастное к пыткам, вознесется на одну из наиболее важных лидерских позиций разведсообщества США, — отмечается в тексте. — Если выяснится, что она играла какую-либо роль в пытках или злоупотреблениях по отношению к задержанным, осуществляла надзор, направляла эти процедуры или уничтожала их свидетельства, мы призываем отвергнуть ее кандидатуру".

Действующий глава ведомства Майк Помпео номинирован Белым домом на должность госсекретаря США и, как ожидается, вскоре будет утвержден сенатом. На замену ему президент Дональд Трамп предложил кандидатуру Хэспел, которая отработала в спецслужбе более 30 лет и в настоящее время является первым заместителем директора. На 9 мая запланировано ее выступление на слушаниях в комитете по разведке сената США , а затем предстоит голосование полного состава палаты по ее утверждению.

Сторонники Хэспел в ЦРУ активно пытаются обелить ее репутацию. На минувшей неделе ведомство рассекретило служебную записку от 2011 года. В ней занимавший тогда должность директора Майкл Моррел объясняет свое решение не привлекать Хэспел к ответственности за участие в уничтожении записей жестоких допросов тем, что она выполняла приказ своего непосредственного начальника.

Но критикам Хэспел, которая в случае утверждения стала бы первой женщиной-директором ЦРУ, эти аргументы не кажутся убедительными. «Мы считаем недопустимыми попытки оправдать ее причастность к пыткам и другому незаконному насилию в отношении заключенных тем, что она якобы просто выполняла приказ», — подчеркивают отставные военные, напоминая, что после Второй мировой войны отговорки нацистских преступников в духе «я только выполнял приказ» не принимались, а потому не должны приниматься и сейчас.

"Мы не ставим под сомнение ее компетенцию и опыт в ЦРУ, — пояснил журналистам бывший командующий морской пехотой США генерал Чарльз Крулэк, подписавшийся под письмом. — Но когда пришел момент сделать сложный выбор, когда правильный выбор требовал смелости и силы характера, Хэспел оступилась". По его мнению, «имитация утопления и иные жестокие формы допроса незаконны», а потому служащие «должны отказываться от участия в них». Он полагает, что назначение Хэспел на должность главы спецслужбы послало бы плохой сигнал союзникам и противникам США по всему миру, поскольку незаконные пытки создают враждебность и увеличивают риски для американских военных.

Лидер демократов в сенатском комитете по разведке Дайэнн Файнстайн обвинила ЦРУ в том, что ведомство специально выбрало и опубликовало единственный материал, обеляющий Хэспел, одновременно блокируя неоднократные попытки конгрессменов рассекретить значимые документы о ее участии в пытках.