В РФ предложили ввести лимит для штрафов за недоимки по налогам

Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Если плательщик просрочил уплату налога, ему начисляются обязательные пени. Иногда просрочка не является следствием недобросовестных действий налогоплательщика, иногда она могла произойти из-за ошибки в расчетах, — пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Например, арбитражные суды в прошлом году рассмотрели 45,6 тысячи дел, связанных с применением налогового законодательства. В том числе 32,8 тысячи дел о взыскании обязательных платежей и санкций, с юридических лиц было взыскано почти 9,9 миллиарда рублей. Также было рассмотрено 3,78 миллиона дел о взыскании налогов и сборов физических лиц".

Формально суть изменений в налоговом кодексе звучит так: предельный размер пени будет ограничен суммой недоимки. Недоимка — не уплаченный в срок налог, а вот пеня — это своеобразная плата за отсрочку. Но вот какая это сумма, и на основании чего она формируется?

Расчет пени формируется из трех компонентов: суммы недоимки, количества дней просрочки и действующей ставки рефинансирования Центрального Банка . Все это перемножается и получается та самая пеня. Из этой формулы становится понятным — чем дольше не платить задолженность, тем больше придется отдать потом, ведь пени начисляются за каждый календарный день просрочки.

Но предпринимателям и всем, кто занимается бизнесом еще трудней. Если для обычных налогоплательщиков ставка ЦБ всегда будет одной и той же — хоть через сто лет просрочки, то для организаций дела обстоят немного иначе: при просрочке свыше 30 календарных дней действует повышенная процентная ставка.

Несомненно, новые нормы позволят вздохнуть спокойней кошелькам не только предпринимателей, но и обычных граждан, которые по каким-то причинам не смогли уплатить налог вовремя. Платить все равно придется, это правда. Но штрафы не будут расти, как снежный ком.

Сейчас в стране активно проводится налоговая амнистия: уже списано более 800 миллионов рублей

Кстати, проект разработало министерство финансов . Адвокат Кристина Флеер также утверждает, что после принятия предложенных поправок, будет исчерпан вопрос о последнем дне просрочки: в проекте предусмотрено начисление пени по день фактической уплаты налога включительно. Например, если налогоплательщик уплатил налог не 30 апреля, а 20 мая — пени будут начисляться до 20 мая включительно.