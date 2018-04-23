Путин одобрил соцвыплаты экс-работникам ОВД с детьми-инвалидами 

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий преимущественное право на получение разовой соцвыплаты для бывших сотрудников ОВД, имеющих детей с инвалидностью. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Соответствующий проект был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Справедливая Россия» в марте 2017 года. По их словам, это было сделано в связи с многочисленными просьбами граждан.
В документе говорится о том, что российский гражданин, уволенный со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и имеющий трех и более детей, либо удостоенный звания Героя, либо ветеран боевых действий на территории Афганистана, либо имеющий одного и более ребенка-инвалида, имеет преимущественное право на предоставление ему единовременной соц выплаты.