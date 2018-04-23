Магазины крупных ТЦ в Котельниках с 1 июля перейдут на онлайн‐кассы

Магазины крупных торговых центров, а также часть предприятий городского округа Котельники начнут переходить с 1 июля на использование онлайн-касс. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

С 1 июля согласно федеральному закону организации, которые заняты в сфере торговли и общественного питания, а также занимающиеся вендинговой торговлей, должны перейти на использование

онлайн-касс. Это ряд магазинов торговых центров «Мега Белая Дача», «Аутлет», ряд городских аптек, а также некоторые предприятия, работающие в сфере торговли и общественного питания

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Глава Котельников отметила, что данная система позволит государству сделать торговлю наиболее прозрачной. Информация о продажах с каждого чека будет передаваться в налоговую службу через интернет.

В ДК «Белая Дача» Котельников прошел практический семинар на тему нового порядка применения

контрольно-кассовой

техники. В работе приняли участие представители компаний, специализирующихся на консультациях и работе в области компьютерных технологий, а также представители бизнеса Котельников.

С 1 июля в России в соответствии с федеральным законом «О применении

контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации и ИП, применяющие налоговые системы ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли, общественного питания, вендинга, а также имеющие штат работников, должны перейти на использование

онлайн-касс

Предприятия могут обращаться в любую компанию, которая занимается продажей

контрольно-кассового

оборудования. На данный момент банки и операторы сотовой связи запустили в продажу данную технику, в том числе на территории городского округа Котельники.