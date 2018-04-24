Изменения в Уголовном кодексе усилят наказание кибермошенников

В век покупок по Интернету, оплаты по картам почти всех услуг, такие поправки очень важны.

Закон начали обсуждать еще осенью прошлого года, и его авторы сразу заявили, что он направлен на защиту граждан от так называемого киберворовства и кибермошенничества.

Итак, теперь за кражу денег с карточки придется заплатить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет. В худшем случае кибервора ждет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.

Воровство с карт в последнее время становится серьезной проблемой, но наказание в случае поимки такого «умельца» было невелико — до четырех месяцев лишения свободы. В общем, кради и не бойся.

За что конкретно предусмотрена повышенная уголовная ответственность? За хищение чужого имущества «путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег».

Авторы документа так аргументировали необходимость поправок в уголовные статьи о мошенничестве и краже.

"При применении новых форм банковского обслуживания неизбежно возникают угрозы криминального характера, представляющие собой как высокотехнологические формы хакерских атак, так и методы социальной инженерии, в результате применения которых владелец счета либо сам переводит свои средства на счет преступников, либо передает всю конфиденциальную информацию (например, свои персональные данные, данные платежных карт, контрольную информацию, пароли), необходимую для получения доступа к счету".

При этом законодатели справедливо ссылались на высокую степень общественной опасности таких краж, нарушений прав граждан и банковской тайны.

Их мнение полностью поддерживали правоохранители со своей немалой криминальной статистикой и почти отсутствием серьезного наказания.