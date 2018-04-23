Путин подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов

В тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, говорится, что, если владельцы ресурса в течение установленного срока не удалили информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, как того требует суд, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к этому ресурсу.

Это постановление в течение одного рабочего дня будет направляться в профильное ведомство по надзору в сфере средств массовой информации.