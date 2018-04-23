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Путин подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов
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Путин подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, говорится, что, если владельцы ресурса в течение установленного срока не удалили информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, как того требует суд, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к этому ресурсу.
Это постановление в течение одного рабочего дня будет направляться в профильное ведомство по надзору в сфере средств массовой информации.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее этот законопроект был принят в третьем чтении депутатами Госдумы. Инициаторами поправки выступили члены фракции «Единой России» в нижней палате.
Фото: пресс-служба Кремля
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