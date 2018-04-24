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72 пляжа будут подготовлены к курортному сезону в Туапсинском районе
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72 пляжа будут подготовлены к курортному сезону в Туапсинском районе 

АиФ — Юг 46 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Сейчас здесь проводится мониторинг пляжных территорий, их состояние изучают представители контролирующих органов. На сегодня 46 пляжей получили паспорта готовности. Согласно методическим рекомендациям, которые были выданы всем арендаторам, на пляжах должны дежурить спасатели и медики, техническую зону нужно отделить от купальной. Кроме того, пляжи необходимо оборудовать навесами, раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, спортивными и детские игровыми площадками, дорожками и спусками для маломобильных людей.
Торговые точки решено вынести за границы пляжных территорий.
Всего к курортному сезону планируют открыть 72 пляжа, в том числе десять — муниципальных, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
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