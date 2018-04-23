Аудиторы будут информировать государство о сомнительных сделках

Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.

Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин

В настоящее время обязанность противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма возложена на Росфинмониторинг

Подписанный главой государства закон, инициированный Правительством, направлен на исполнение Россией рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов ( FATF ) в части законодательного обеспечения условий для реализации госполитики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Закон предусматривает установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Корреспондирующие изменения вносятся в закон об аудиторской деятельности.