Ещё
Аудиторы будут информировать государство о сомнительных сделках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аудиторы будут информировать государство о сомнительных сделках 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.
В настоящее время обязанность противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма возложена на Росфинмониторинг.
Подписанный главой государства закон, инициированный Правительством, направлен на исполнение Россией рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) в части законодательного обеспечения условий для реализации госполитики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Закон предусматривает установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
Корреспондирующие изменения вносятся в закон об аудиторской деятельности.
Парламентская газета: последние новости
Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС Матвиенко: Россия придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах Газпром направил в арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие136
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо40
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»226
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение