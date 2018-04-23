В Дагестане 9 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время майских праздников

МАХАЧКАЛА , 23 апреля. / ТАСС /. Безопасность во время майских праздников в Дагестане будут обеспечивать более 9 тыс. человек, большинство из которых — сотрудники полиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по республике Ахмед Баталиев в понедельник на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

"Согласно предварительному расчету, всего к охране общественного порядка и безопасности [в республике] будет привлечено более 9 тыс. человек, свыше 6 тыс. из них — сотрудники полиции МВД по Дагестану, остальные — сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, члены народных дружин, казаки", — сказал Баталиев.

По его словам, на случай осложнения оперативной обстановки в резерве будут находиться около 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Как отметил замглавы республиканского МВД, с 27 апреля по 10 мая личный состав территориальных органов внутренних дел республики планируют перевести на усиленный вариант несения службы, а руководящий состав — на круглосуточное дежурство по графику.

"При содействии муниципальных органов на период с 1 по 12 мая монументы воинской славы, памятники и места захоронений воинов Великой Отечественной войны берутся под круглосуточную охрану. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на площади им. Ленина [в Махачкале], где традиционно концентрируются большие массы народа, проходят официальные мероприятия с участием руководства республики", — сказал представитель МВД.

Он сообщил, что общественный порядок и безопасность в столице республики обеспечат более одной тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудники аппарата МВД и приданных сил Временной оперативной группировки МВД России в Дагестане.