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В Дагестане 9 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время майских праздников
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В Дагестане 9 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время майских праздников 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Безопасность во время майских праздников в Дагестане будут обеспечивать более 9 тыс. человек, большинство из которых — сотрудники полиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по республике Ахмед Баталиев в понедельник на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.
"Согласно предварительному расчету, всего к охране общественного порядка и безопасности [в республике] будет привлечено более 9 тыс. человек, свыше 6 тыс. из них — сотрудники полиции МВД по Дагестану, остальные — сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, члены народных дружин, казаки", — сказал Баталиев.
По его словам, на случай осложнения оперативной обстановки в резерве будут находиться около 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Как отметил замглавы республиканского МВД, с 27 апреля по 10 мая личный состав территориальных органов внутренних дел республики планируют перевести на усиленный вариант несения службы, а руководящий состав — на круглосуточное дежурство по графику.
"При содействии муниципальных органов на период с 1 по 12 мая монументы воинской славы, памятники и места захоронений воинов Великой Отечественной войны берутся под круглосуточную охрану. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на площади им. Ленина [в Махачкале], где традиционно концентрируются большие массы народа, проходят официальные мероприятия с участием руководства республики", — сказал представитель МВД.
Он сообщил, что общественный порядок и безопасность в столице республики обеспечат более одной тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудники аппарата МВД и приданных сил Временной оперативной группировки МВД России в Дагестане.
"В настоящее время в городе проводятся подворные обходы, все нежилые помещения и дома берутся под контроль сотрудниками полиции. На наиболее оживленных участках улиц будут работать усиленные наряды ДПС. Прорабатываются временные маршруты движения автотранспорта в объезд улиц, площадей и мест, где будут проводиться праздничные мероприятия", — заключил замглавы МВД региона.
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