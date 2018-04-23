Матвиенко возложила венок к мемориалу «Вечный огонь» в Сараево

Это первый визит такого уровня по линии Совета Федерации с момента признания Россией новой балканской республики в апреле 1992 года.

Сразу после прилета в столицу Боснии Валентина Матвиенко возложила венок к мемориалу «Вечный огонь», сооруженному в память о жителях Сараево , погибших во время Второй мировой войны от рук нацистов — как пришлых, так и местных. Памятник был открыт 6 апреля 1946 года, в первую годовщину освобождения города от оккупантов.

Затем глава верхней палаты российского парламента направилась в Парламентскую ассамблею Боснии и Герцеговины. Это двухпалатный законодательный орган, состоящий из Палаты представителей (42 человека) и Палаты народов (15 человек). В обеих палатах соблюдается равное представительство бошняков, хорватов и сербов, составляющих соответственно 50,1%, 30,78% и 15,43% населения страны.

В стенах парламента состоялась встреча российских сенаторов с коллегами из обеих палат боснийского парламента. В ходе беседы Валентины Матвиенко с Огненом Тадичем стороны констатировали, что сложная международная ситуация никак не повлияла на состояние двусторонних отношений, они в полном объеме сохраняют свой дружественный и конструктивный характер, рассказал «РГ» по итогам встречи глава международного комитета Совфеда Константин Косачев . «Отказ БиГ присоединиться к антироссийским санкциям Запада дал ощутимый эффект с точки зрения торгово-экономических связей — рост 44% в прошлом году», — добавил он. На повестке дня — диверсификация связей, поиски новых масштабных и перспективных проектов. Также собеседники обсудили перспективы укрепления договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и договорились запустить механизмы парламентского контроля за ходом подготовки межправительственных соглашений, рассказал Косачев. Кроме того, была отмечена важность межрегиональных связей и гуманитарного сотрудничества между Россией и Боснией.

На повестке дня — диверсификация связей, поиски новых масштабных и перспективных проектов

Нынешний визит Валентины Матвиенко в Боснию призван поддержать положительную динамику в двусторонних связях. Так, по данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году внешнеторговый оборот с БиГ составил 193,8 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Российский экспорт в балканскую республику вырос на 25,7% до 72,8 миллиона долларов, а импорт из Боснии составил 121 миллион долларов (рост на 59%). По данным статистического агентства БиГ, Россия занимает 8 место в числе внешнеторговых партнеров балканской республики.