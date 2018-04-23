Минсельхоз предлагает бессрочно продлить субсидирование тарифа на ж/д перевозку зерна 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз России предлагает продлить субсидирование тарифа на перевозки железнодорожным транспортом зерна бессрочно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Минсельхоз внес изменения в постановление, согласно которым отменяется срок действия ж/д перевозок зерна по льготному тарифу", — сказали в пресс-службе.
На портале проектов нормативных правовых актов в понедельник было размещено уведомление о начале разработки изменений в соответствующее постановление правительства РФ. Сейчас льготы действуют до 30 июня 2018 года.