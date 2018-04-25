Пес Барбос и необычайный политкросс в Лондоне

Как сообщает издание The Daily Mail, в ходе «очередной атаки на российский режим» Уильямсон подчеркнул, что за последние три года угроза для безопасности Великобритании со стороны России существенно «возросла». «Мы должны реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создает Россия. Это гораздо более серьезные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке Афганистане », — заверил глава минобороны

По его словам, Британия модернизирует оборонную программу для того, чтобы в распоряжении ее вооруженных сил были «все необходимые средства для противостояния возросшей угрозе».

После того, как в начале марта Лондон обвинил Москву в отравлении экс-разведчика Сергей Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», он неформально возглавил антироссийский фронт в Европе. Британские политики едва ли ни ежедневно делают разного рода резкие заявления и требуют новых санкций против России. При этом убедительных доказательств, что Москва причастна к инциденту в Солсбери, так и не предоставлено.

Британия, тем не менее, продолжает раскручивать антироссийскую спираль. Так, 23 апреля на собрании «Большой семерки» министр иностранных дел страны Борис Джонсон объявил о создании спецгруппы «для изучения пагубного поведения России».

41-летний Гэвин Уильямсон стал одной из главных «говорящих голов», выступающих с антироссийскими заявлениями. 15 марта он назвал отравление Скрипаля «жестоким и возмутительным актом» и посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться», после чего в Минобороны РФ вынуждены были жестко ответить и назвать выступление министра «риторикой базарной хабалки».

Но риторика — риторикой, а политика главы Министерства обороны может нести реальные последствия. Ведь если Великобритания считает Россию более серьезной угрозой, чем «иракских и афганских повстанцев» (кстати, не совсем понятно, имел ли в виду Уильямсон именно террористические группировки), не значит ли это, что Лондон будет заниматься именно борьбой с Россией, а не с вышеупомянутыми «повстанцами»? Это, мягко говоря, не лучшим образом скажется на международной безопасности, о которой в Лондоне, похоже, не думают.

Опрошенные «СП» эксперты связывают подобные заявления министра обороны Великобритании, прежде всего, с его непрофессионализмом, и считают, что особой угрозы для России они не несут.

«СП»: — Но Уильямсон говорит о том, что британские вооруженные силы должны быть готовы противостоять «возросшей угрозе» со стороны России…

— Уильямсон постоянно делает резонансные заявления вместо того, чтобы заниматься военным строительством. Учитывая его молодость, можно только посочувствовать офицерам британской армии, у которых начальником такой вот безответственный паренек. Самый молодой министр обороны за всю историю.

Проблема британской армии не в гипотетической угрозе со стороны России, а в наличии такого руководства. Можно было бы пойти дальше, и поставить во главе минобороны выпускника детского сада, но к чему это приведет?

Британцы, на мой взгляд, переборщили с молодостью.

«СП»: — Не скажется ли такой подход британского Минобороны на борьбе с международным терроризмом?

— Думаю, Уильямсон ни одного террориста в жизни не видел, поэтому как он будет с ними бороться — непонятно. У него ни опыта, ни навыков борьбы с террористическими организациями. Ожидать, что этот человек мобилизует вооруженные силы Великобритании для борьбы с терроризмом, не приходится. Кризис в структуре управления британского Минобороны налицо.

— Когда подобные заявления озвучивает господин Уильямсон, его сложно воспринимать серьезно, — согласен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов . — Он, как министр обороны, выглядит, скорее, комично. Человек явно плохо понимает такие очевидные термины, как «оборона», «безопасность», которые должны знать люди, занимающиеся защитой страны.

Заявления Уильямсона еще более абсурдны, чем заявления Бориса Джонсона. Хотя если посмотреть на всю тройку Тереза Мэй-Борис Джонсон-Гэвин Уильямсон, невольно вспоминаются фильмы «Пес Барбос и необычный кросс», «Кавказская пленница» и небезызвестная троица оттуда. Иначе как комиков этих деятелей воспринимать нельзя.

Уильямсон демонстрирует полное незнание предмета. Такое ощущение, что человек абсолютно не владеет ситуацией. Но так как должен вещать и делать какие-то заявления, говорит, что в голову взбредет. Это ведь именно он посмел сказать, что Россия должна «заткнуться и отойти в сторону». Ни один ответственный политик не позволил бы себе такого. Очевидно, человек не понимает, с кем имеет дело.

«СП»: — И, тем не менее, это ведь министр обороны. К чему приведут его заявления?

— Мне жаль, что в Великобритании к власти начали приходить люди мало того, что безответственные, так еще и малообразованные. Мы видим это по всему спектру нынешнего руководства этой страны. Господин Уильямсон не один такой.

Что касается последствий для России — их нет. Все эти заявления — чистый фарс. Это одновременно и смешно, и горько. Великобритания воспринимается нами все еще как великая страна, но в последнее время мы этого не видим. Взять хотя бы скандал с отравлением Скрипалей, который топорно придуман, топорно склеен и так же топорно раскручивается. Британское руководство уже проиграло эту ситуацию, и им еще придется за нее отвечать.

«СП»: — А что насчет заявления, что Россия опасней «повстанцев»? Это значит, что Британия сосредоточится на борьбе с нашей страной, а не с терроризмом?

— Это заявление в очередной раз отражает полное непонимание нынешнего руководства Великобритании военно-политической ситуации в мире. Еще недавно Великобритания была великой колониальной империей. Когда они уходили из своих бывших колоний, действительно вели боевые действия с повстанцами, поддерживали те или иные режимы.

А сейчас наступила эпоха полной безответственности. О ком вообще речь? Кого Уильямсон понимает под «повстанцами»? Если группировку «Исламское государство» *, запрещенную в России, — так они с ней и не борются. Это делаем мы, а они только изображают деятельность.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.