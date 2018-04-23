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В Татарстане медучреждения проштрафились на 312 млн рублей
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В Татарстане медучреждения проштрафились на 312 млн рублей 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Страховые компании оштрафовали медучреждения республики на 312 млн рублей из-за ненадлежащего качества оказанных медуслуг в 2015, 2016, 2017 годах, сообщает Счетная палата РТ.
Аудиторы проверяли работу страховой компании «АК БАРС-Мед» и страховой медицинской организации «Чулпан-Мед», в которых застраховано 90% жителей Татарстана. Напомним, страховые организации наказывают лечебные учреждения за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи.
В рамках республиканской программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории республики ежегодно выделяется около 39 млрд рублей.
В 2016 году увеличение на 4% объема медико-экономических экспертиз в ООО «АК БАРС-Мед» привело к росту выявленных нарушений — на 7,8%. В «Чулпан-Мед» количество медико-экономических экспертиз, наоборот, сократилось на 12,7%, уменьшилось и число выявленных нарушений — на 1,4%.
Больше всего нарушений допущено при оказании медицинской помощи. В «АК БАРС-Мед» — 81%, в «Чулпан-Мед» — 65%, из них нарушения, связанные с дефектами оформления медицинской документации, соответственно — 16,5% и 27%. Доля нарушений, ограничивающих доступность медпомощи, не больше 0,1%.
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