В Тюменской области найдено тело мальчика, осенью провалившегося под лед 

В Тюменской области найдено тело ребенка, провалившегося под лед на реке Ишим в ноябре прошлого года.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, поиски были возобновлены по решению начальника Ишимского пожарно-спасательного гарнизона в связи с изменением ледовой обстановки. Тело мальчика было обнаружено во время патрулирования берега реки около десяти часов утра.
«24 апреля 2018 года волонтером, в воде, в двух километрах ниже по течению реки, было обнаружено тело мальчика. В поисковых работах принимали участи сотрудники (работники) 130-й пожарно-спасательной части, волонтеры, родственники провалившегося под лед мальчика», — отмечают в ведомстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», 22 ноября 2017 года двое мальчиков вышли на неокрепший лед реки Ишим вблизи села Абатское, и один из них провалился. Второй самостоятельно помочь не смог и побежал за помощью. Но когда прибежали взрослые, ребенка уже не было на поверхности воды.