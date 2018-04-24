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В Тюменской области найдено тело мальчика, осенью провалившегося под лед
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В Тюменской области найдено тело мальчика, осенью провалившегося под лед 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюменской области найдено тело ребенка, провалившегося под лед на реке Ишим в ноябре прошлого года.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, поиски были возобновлены по решению начальника Ишимского пожарно-спасательного гарнизона в связи с изменением ледовой обстановки. Тело мальчика было обнаружено во время патрулирования берега реки около десяти часов утра.
«24 апреля 2018 года волонтером, в воде, в двух километрах ниже по течению реки, было обнаружено тело мальчика. В поисковых работах принимали участи сотрудники (работники) 130-й пожарно-спасательной части, волонтеры, родственники провалившегося под лед мальчика», — отмечают в ведомстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», 22 ноября 2017 года двое мальчиков вышли на неокрепший лед реки Ишим вблизи села Абатское, и один из них провалился. Второй самостоятельно помочь не смог и побежал за помощью. Но когда прибежали взрослые, ребенка уже не было на поверхности воды.
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