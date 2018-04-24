В Тюменской области найдено тело мальчика, осенью провалившегося под лед

Тюменской области найдено тело ребенка, провалившегося под лед на реке Ишим в ноябре прошлого года.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, поиски были возобновлены по решению начальника Ишимского пожарно-спасательного гарнизона в связи с изменением ледовой обстановки. Тело мальчика было обнаружено во время патрулирования берега реки около десяти часов утра.

«24 апреля 2018 года волонтером, в воде, в двух километрах ниже по течению реки, было обнаружено тело мальчика. В поисковых работах принимали участи сотрудники (работники) 130-й пожарно-спасательной части, волонтеры, родственники провалившегося под лед мальчика», — отмечают в ведомстве.