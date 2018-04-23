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Вакцинацию животных против бешенства идет в Южном округе
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Вакцинацию животных против бешенства идет в Южном округе 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Вакцинацию животных от бешенства проводили в Бирюлево Западном 20 и 21 апреля.
Жители района могли сделать прививку своим животным в одном из пунктов, расположенных на территории района. План-график опубликован на сайте Префектуры Южного округа. Вакцинация в Бирюлеве Западном проводила 20 и 21 апреля по адресу: улица Медынская, дом 14, корпус 1.
В течении двух дней к специалистам обратилось большое количество людей со своими домашними животными.
Такие акции проводятся совершенно бесплатно для того, чтобы обезопасить хозяев и их питомцев от сезонного увеличения случаев заражения бешенством как среди диких животных, так и среди домашних. В преддверии начала дачного сезона и массового вывоза питомцев за город такая вакцина необходима.
Все желающие, кто не успел посетить прививочные пункты в пятницу и субботу, могут привить своих питомцев 27 апреля в соседнем районе Чертаново Северное. Вакцинация будет проходить с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Сумская, дом 8/2.
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