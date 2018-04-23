О «роботах вокруг нас» расскажет руководитель студии «Робототехника» центра «Северное Чертаново»

Лекция «Роботы вокруг нас» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в этот вторник, 24 апреля.

Как известно, районный центр стал участником краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». Москвичи сами решали, какого рода мероприятия должны появиться в досуговых учреждениях. Так как более 50% респондентов отозвались за организацию лекций о новых технологиях, то в московских культурных центрах стартовала акция «Неделя IT ликбезов „Будущее сегодня“.

Уже завтра, 24 апреля, в центре „Северное Чертаново“ пройдет лекция „Роботы вокруг нас“. Ее проведет руководитель студии „Робототехника“ Евгения Сивова. Она познакомит слушателей с интересными фактами о роботах, расскажет о первых машинах и программах, которые управляли ими. Кроме того, гости смогут узнать, что нужно для того, чтобы роботы стали эффективными помощниками.

Лекция пройдет по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Начало в 14:00.

Фото: Московский Культурный центр „Северное Чертаново“

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/23/40240/