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О «роботах вокруг нас» расскажет руководитель студии «Робототехника» центра «Северное Чертаново»
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О «роботах вокруг нас» расскажет руководитель студии «Робототехника» центра «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Лекция «Роботы вокруг нас» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в этот вторник, 24 апреля.
Как известно, районный центр стал участником краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». Москвичи сами решали, какого рода мероприятия должны появиться в досуговых учреждениях. Так как более 50% респондентов отозвались за организацию лекций о новых технологиях, то в московских культурных центрах стартовала акция «Неделя IT ликбезов „Будущее сегодня“.
Уже завтра, 24 апреля, в центре „Северное Чертаново“ пройдет лекция „Роботы вокруг нас“. Ее проведет руководитель студии „Робототехника“ Евгения Сивова. Она познакомит слушателей с интересными фактами о роботах, расскажет о первых машинах и программах, которые управляли ими. Кроме того, гости смогут узнать, что нужно для того, чтобы роботы стали эффективными помощниками.
Лекция пройдет по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Начало в 14:00.
Фото: Московский Культурный центр „Северное Чертаново“
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/23/40240/
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