В Тольятти стартовали общественные акции по восстановлению сгоревшего городского леса

Так, в минувшую субботу, 21 апреля, акцию по восстановлению тольяттинского леса провели участники проекта «Экология России» по Самарской области . Тольяттинцы «корректировали» прошлогодние работы, осуществляя допосадку саженцев на территории Леса памяти.

Дело в том, что на делянках в 2017 году неподалеку от памятного камня высаживали маленькие ростки ясеня и сосны. Спустя время выяснилось, что все лиственные саженцы прижились, а маленькие сосенки оказались менее выносливы. В связи с этим, на месте погибших сосновых саженцев жители высаживали новые, а также заполняли ими подготовленные новые делянки. Всего в этот день было посажено порядка восьми тысяч саженцев. Так же на территории мемориала был организован субботник.

На следующий день, в воскресенье 22 апреля, посадочные работы проводили через дорогу от памятного камня и вышеуказанных «грядок». С этой целью заранее была расчищена территория площадью три гектара. Здесь было высажено 12 тыс. маленьких сосенок. Причем, не осталось ни одного незаполненного ряда.

Кстати, воскресную акцию хотели отменить из-за непрекращающегося дождя, т. к. опасались, что потенциальные участники не приедут из-за непогоды. Однако, тольяттинцы прибыли на место, прихватив «дождевики» и зонтики и не подвели организаторов.

В обеих акциях приняло участие более чем по 200 человек — т. е. в совокупности более 400. Среди активных тольяттинцев были как отдельные жители, которые приехали с друзьями или своими семьями, так и представители общественных организаций и политических партий. Среди них — активисты из общественной организации «Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации „Социально-экологический союз“, „Молодежка ОНФ“, Центр Активных Горожан „Добрый Тольятти“, участники „Жигулевской кругосветки“, студенты.

Перед началом посадок, разумеется, жителям роздали перчатки и фартуки, провели устный инструктаж, а затем всем „напарникам“ уже непосредственно на грядках провели мастер-класс, продемонстрировав, как пользоваться мечом Колесова и правильно высаживать саженцы. По уже сложившейся традиции, для людей по окончании работы спонсорами было организовано горячее питание.