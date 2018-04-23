В Бабушкинском прошли посадки деревьев

На территории Бабушкинского района прошли весенние посадки деревьев. Об этом сообщили представители молодежной палаты района Бабушкинский.

— Мы продолжаем благоустраивать наш район. Еще по двум адресам появились зеленые кусты и саженцы.

Напомним, дворы Бабушкинского района участвуют в московской программе «Миллион деревьев». За нее проголосовали и выбрали растения местные жители — участники проекта «Активный гражданин».

Посадки прошли по адресам: ул. Коминтерна д. 11/7 и ул. Печорская д. 13. (ео)