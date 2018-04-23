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Минсельхоз предложил ввести бессрочные субсидии на ж/д перевозки зерна
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Минсельхоз предложил ввести бессрочные субсидии на ж/д перевозки зерна 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство сельского хозяйства предложило отменить срок действия субсидий на перевозку зерна железнодорожным транспортом, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«Минсельхоз внес изменения в постановление, согласно которым отменяется срок действия железнодорожных перевозок зерна по льготному тарифу», — сообщили RNS в Минсельхозе.
В марте президент России Владимир Путин поручил Правительству до 15 июля 2018 года обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта.
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