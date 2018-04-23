Парламентская ассамблея Совета Европы обнищала без взносов России и Турции 

Парламентская ассамблея Совета Европы оказалась в «не самой радужной» финансовой ситуации, заявила сегодня докладчица «по снабжению» Лилиан Мори Паскье. Она отметила, что Турция отказалась от статуса основного плательщика в конце 2017 года и приостановила выплату членских взносов Россия.
Дефицит бюджета организации составляет 18 миллионов евро, из-за чего предстоит «пересмотреть глобально все приоритеты и методы работы».
Напомним, что Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ, лишенной ряда прав в 2014 — 2015 годах из-за ситуации вокруг Крыма, не будут полностью восстановлены.