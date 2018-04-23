В Центральном доме Российской Армии пройдет конференция, посвященная 75-летию Курской битвы

В мероприятии примут участие ветераны Вооруженных Сил, представители ветеранских организаций Москвы , ученые-историки, преподаватели столичных вузов, студенты, учащиеся московских школ, колледжей и гимназий.

26 апреля в зале кинолектория Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе состоится научно-практическая конференция Военно-научного общества ЦДРА на тему: «75 лет Победы в Курской битве».

В конференции, посвященной битве, которая является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны и окончательно переломившей ход войны в пользу Красной Армии, примут участие ветераны Вооруженных Сил, представители ветеранских организаций Москвы, ученые-историки, преподаватели столичных вузов, члены Молодежного военно-патриотического объединения «Мужество», студенты, учащиеся московских школ, колледжей и гимназий.

С докладом «Победа советских войск в Курской битве: итоги, историческое значение в достижении коренного перелома в Великой Отечественной войне» выступит ученый секретарь, первый заместитель председателя Совета Военно-научного общества ЦДРА доктор педагогических наук, профессор, генерал-майор Александр Карманов

Запланированы также научные сообщения «Организация и проведение стратегической обороны в Курской битве — важнейшее условие в достижении Победы и разгроме немецко-фашистских войск»; «Четкая организация подготовки и проведения контрнаступления в Курской битве как результат творческой работы Верховного Главного командования, командиров, штабов, политорганов для достижения Победы над врагом»; «Артиллерия в Курской битве: особенности её применения в нанесении максимальных потерь противнику»; «Бронетанковая техника в Курской битве. Сражение под Прохоровкой. Особенности применения бронетанковой техники в обороне и контрнаступлении»; «Авиация в Курской битве. Особенности её применения по достижению господства в воздухе и поддержания действий войск»; «Морально-психологическая подготовка войск в Курской битве в оборонительных и наступательных операциях»; «ПВО в Курской битве»; «Организация военно-топографического обеспечения в Курской битве»; «Военные моряки в Курской битве»; «Организация тыла в Курской битве».