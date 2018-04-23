Участок магистрали «Таврида» практически готов к открытию движения

От Керчи до Феодосии уже можно доехать «с ветерком».

Первый участок новой федеральной трассы «Таврида» — четырехполосной магистрали, которая должна связать Керченский мост с Севастополем — уже практически готов к открытию движения. Достроена развязка, разделяющая транспортные потоки — одни на Керчь, другие — в глубь полуострова. Строители монтируют шумозащитные экраны — они «прикроют» близлежащие дома от звукового воздействия автодороги. Идет асфальтирование дорожного полотна.

Асфальтом масштабное строительство снабжает мобильный асфальтовый завод. Что касается изготавливаемого им дорожного покрытия, то эта марка асфальта разрабатывалась специально для данной магистрали, для климатических условий Крыма . Сейчас таких заводов четыре, в июне должен начать работу еще один.

Как сообщалось ранее, Крымский мост — а вместе с ним и первый участок магистрали «Таврида» до Феодосии — должны открыть для легкового транспорта к открытию туристического сезона. Осенью участок откроют и для грузового транспорта.