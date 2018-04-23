Ещё
Участок магистрали «Таврида» практически готов к открытию движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участок магистрали «Таврида» практически готов к открытию движения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
От Керчи до Феодосии уже можно доехать «с ветерком».
Первый участок новой федеральной трассы «Таврида» — четырехполосной магистрали, которая должна связать Керченский мост с Севастополем — уже практически готов к открытию движения. Достроена развязка, разделяющая транспортные потоки — одни на Керчь, другие — в глубь полуострова. Строители монтируют шумозащитные экраны — они «прикроют» близлежащие дома от звукового воздействия автодороги. Идет асфальтирование дорожного полотна.
Асфальтом масштабное строительство снабжает мобильный асфальтовый завод. Что касается изготавливаемого им дорожного покрытия, то эта марка асфальта разрабатывалась специально для данной магистрали, для климатических условий Крыма. Сейчас таких заводов четыре, в июне должен начать работу еще один.
Как сообщалось ранее, Крымский мост — а вместе с ним и первый участок магистрали «Таврида» до Феодосии — должны открыть для легкового транспорта к открытию туристического сезона. Осенью участок откроют и для грузового транспорта.
ТК «Звезда»: последние новости
Памятник Борису Ельцину установили в Москве Тулеев заявил, что собирается завершить политическую карьеру Госдеп США обвинил Украину в широкомасштабной коррупции и нарушениях прав человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие140
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо40
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»226
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение