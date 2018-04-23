Ведущие российские эксперты оценили ключевые вызовы: от Трампа до Эрдогана

«Президент США воспринимается как чужак и идет игра „кто кого“

В понедельник, 23 апреля, в одном из ведущих „мозговых центров“ — Институте мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН — состоялась презентация ежегодника „Год планеты“, включающего исследования основных тенденций глобального развития. В этом сборнике именитые исследователи анализируют ключевые проблемы политики и экономики, с которыми мир столкнулся в минувшем году. „КВ“ выделил ряд интересных моментов, озвученных на конференции.

В прошлом году исполнилось 60 лет с момента появления первого выпуска этого сборника (тогда он назывался „Международный ежегодник“). Поднятые десятилетия назад проблемы частично ушли в прошлое, но многие из них сохранили актуальность и по сей день. Это и ощущение новой „холодной войны“ между нашей страной и Западом, и серьезные геополитические противоречия, и гонка вооружений. Не остались без внимания экспертов и вопросы мировой экономики.

В Лондоне +20, на Канарских островах +30, а в деревне Гадюкино дожди, — в ходе своего выступления эту фразу произнес один из авторов ежегодника член–корреспондент РАН Сергей АФОНЦЕВ , сравнивая темпы экономического развития в разных странах. Оценивая экономическую ситуацию в России , он обратил внимание на то, что рост экономики в прошлом году составил 1,5 процента, а также отметил, что фактически единственный драйвер экономики сегодня — это относительно высокий уровень цен на энергоносители.

Авторы сборника рассказали о современной ситуации в различных странах, оказывающих влияние на региональные и глобальные процессы. Это и особенности социально-экономического развития Соединенных Штатов, и новая модель президентства Трампа, и итоги выборов в Германии и Франции, и последствия „Брекзита“.

Само собой, были затронуты причины недавнего сенсационного отказа Северной Кореи от ядерных испытаний. Доктор экономических наук, зав. сектором ИМЭМО РАН Александр ФЕДОРОВСКИЙ объяснил, что в течение года члены Совбеза ООН проводили совместную политику давления на КНДР. Кроме того, он отметил такое явление как „цифровой ленинизм“ в Китае — использование потенциала технического прогресса в развитие страны, опираясь при этом на партийную систему управления.

Доктор политических наук Алексей ГРОМЫКО обратил внимание на то, что позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сегодня незавидны: „Она продержится на посту до конца переходного периода, то есть до декабря 2020 года, несмотря на то что мандат у нее до 2022 года. Она понимает, что ее терпят просто потому что никто другой не хочет брать на себя эту грязную работу сейчас“.

Что касается непростых и неоднозначных отношений Москвы и Вашингтона, кандидат политических наук Виктория ЖУРАВЛЕВА пояснила: „В нашей стране была какое-то время популярна идея о том, что не Трамп плохой, а это его Конгресс заставляет себя так вести в отношении России. Но ситуация сложнее. Президент воспринимается как чужак и идет игра „кто кого“. С одной стороны Трамп понял, что ему нужно встраиваться в систему и взаимодействовать с бюрократией, но при этом сдаваться он не собирается. Он неожиданно для себя оказался в поляризованной среде, где сложно договориться и взаимодействие между Конгрессом и Белым Домом сведено к минимуму. А бюрократия живет по своим законам и не пытается подстраивается под президента“.