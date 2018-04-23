Объем лизингового бизнеса вырос за счет грузовых автомобилей

По словам директора по банковским рейтингам RAEX Руслана Коршунова, росту рынка способствовали программы господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающееся снижение ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет банковских кредитов.

Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года выросла на 41 процент до 1,6 триллиона рублей, а объем лизингового портфеля достиг 3,4 триллиона рублей.

Драйверами роста рынка стали автолизинг и железнодорожная техника. Ее объем вырос более чем в два раза, при этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась до 21 процента. Автолизинг подтолкнула вверх госпрограмма по субсидированию лизинга грузовиков. В итоге впервые за последние три года доля грузовых автомобилей превзошла долю легковых, составив 57 процентов от объема нового бизнеса в автосегменте.

"В условиях, когда за последние два года мы потеряли более 350 банков, лизинговый бизнес является драйвером развития экономики. Помимо авиа— и железнодорожной техники заслуживают внимания и другие отрасли — сельское хозяйство, строительный бизнес, оборудование для деревообработки", — отмечает член Комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов . По его мнению, санкции не должны помешать российской экономике, а значит, не должны повлиять и на лизинговый бизнес.

Владимир Добровольский. При этом страхованию лизинговых компаний, в том числе от международных санкций, все же стоит уделить внимание. «Многие крупные лизинговые компании зарегистрированы за границей, в первую очередь связанные с авиабизнесом. Наша экономика связана с международными рынками, поэтому как она будет вести себя в 2018 году в условиях санкций, так будет вести себя и лизинг», — полагает замглавы Государственной транспортной лизинговой компании

В ближайшее время никакого спада не будет, добавляет заместитель генерального директора " Газпром Лизинг" Максим Калинкин. По его мнению, сейчас рынок укрепляется, во многом благодаря точечным мерам поддержки. При этом в отдельных сегментах рост влечет за собой сопутствующие проблемы. Например, в случае с автотранспортом многие компании стали снижать требования к лизингополучателю.

В конечном итоге оформить сделку может человек, не имеющий должного уровня доходов. «Захотел кто-то взять машину — взял. Потом бросил ее через пару месяцев, не заплатив долги. Так действуют многие сервисы такси. Мы рискуем столкнуться с большим количеством дефолтных машин. В железнодорожном сегменте, даже если вагон простоит пару лет, он не пострадает. В случае же с автосегментом машина, простоявшая пару месяцев на стоянке, будет требовать ремонта. Поэтому не стоит кричать о том, что автолизинг — наш драйвер, а с большей осторожностью относиться к этому сегменту», — заключает Владимир Добровольский.