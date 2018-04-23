Господдержка на развитие садоводства в Адыгее в 2018 году вырастет на 50%

МАЙКОП , 23 апреля. / ТАСС /. Объем господдержки на развитие садоводства в Адыгее в этом году вырастет на 50%, до 120,8 млн рублей, что позволит аграриям республики увеличить площади под сады, выращиваемые по технологии капельного орошения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава минсельхоза республики Юрий Петров.

"На субсидии садоводам в этом году будет направлено 120,8 млн рублей, из них 108,8 млн рублей — средства федерального бюджета. Это на 50% больше финансирования за минувший год — 80,3 млн рублей. Господдержка — дополнительный стимул для развития садоводства, который позволит предпринимателям расширить площади яблоневых садов, выращиваемых по итальянской технологии, на 200 га — до 2,1 тыс. га", — сказал он.

В минувшем году господдержку на садоводство в республике получили 17 предпринимателей. Площади под садами интенсивного типа ежегодно увеличиваются в среднем на 200 га, растет и урожай яблок. В этом году аграрии ожидают увеличения валового сбора яблок почти на 20%, до 20 тыс. тонн, поскольку высаженные в последние годы сады постепенно начинают плодоносить, пояснил министр сельского хозяйства.