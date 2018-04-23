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Господдержка на развитие садоводства в Адыгее в 2018 году вырастет на 50%
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Господдержка на развитие садоводства в Адыгее в 2018 году вырастет на 50% 

ТАСС 2 часа назад
МАЙКОП, 23 апреля. /ТАСС/. Объем господдержки на развитие садоводства в Адыгее в этом году вырастет на 50%, до 120,8 млн рублей, что позволит аграриям республики увеличить площади под сады, выращиваемые по технологии капельного орошения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава минсельхоза республики Юрий Петров.
"На субсидии садоводам в этом году будет направлено 120,8 млн рублей, из них 108,8 млн рублей — средства федерального бюджета. Это на 50% больше финансирования за минувший год — 80,3 млн рублей. Господдержка — дополнительный стимул для развития садоводства, который позволит предпринимателям расширить площади яблоневых садов, выращиваемых по итальянской технологии, на 200 га — до 2,1 тыс. га", — сказал он.
В минувшем году господдержку на садоводство в республике получили 17 предпринимателей. Площади под садами интенсивного типа ежегодно увеличиваются в среднем на 200 га, растет и урожай яблок. В этом году аграрии ожидают увеличения валового сбора яблок почти на 20%, до 20 тыс. тонн, поскольку высаженные в последние годы сады постепенно начинают плодоносить, пояснил министр сельского хозяйства.
Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, высадили в Адыгее в 2012 году, после того как делегация предпринимателей региона побывала в автономной провинции Больцано — Южный Тироль. Специалисты из Италии курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии, которая позволяет получать высокий урожай плодов за счет капельного полива. Вода и минеральное питание подаются через специальные поливные модули каждому дереву в саду, защищенному противоградовой сеткой.
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