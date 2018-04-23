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Руководитель технологического центра технопарка «Слава» провел серию мастер-классов
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Руководитель технологического центра технопарка «Слава» провел серию мастер-классов 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
На территории технополиса «Москва» прошла серия мастер-классов, состоящая из цикла семинаров по направлению «Нанотехнологии в косметике» под руководством сотрудников технологического центра коллективного пользования технопарка «Слава».
«В рамках семинаров слушатели укрепили свои знания в области современных нанотехнологий и наноматериалов, во время практической части занятия узнали о таком процессе, как обработка суспензий и эмульсий ультразвуком. Ребята научились составлять простейшие косметические композиции с использованием наночастиц и натуральных природных компонентов. Участники мастер-класса с овациями провожали лекторов, с нетерпением ожидая новой встречи», — отметил руководитель технологического центра коллективного пользования технопарка «Слава» Игорь Чмутин.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
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