Представитель МИД РФ разъяснил коллеге из США позицию Москвы по инциденту в Солсбери

ЖЕНЕВА, 23 апреля. / ТАСС /. Россия продолжит искать ответ на вопрос, что происходит сейчас с отравленными в Солсбери российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипаль , о которых Лондон не предоставляет никакой информации. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков по итогам встречи со старшим директором по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофером Фордом. "Да, этот вопрос [о ситуации вокруг Скрипалей] обсуждался", — сказал Ермаков. Беседа глав делегаций РФ и США проходила на полях открывшейся в понедельник в Женеве второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. "Поскольку американцы в своем выступлении на сессии упомянули ни с того ни с сего Солсбери, пришлось ему [Форду] еще раз рассказать, что реально происходит по этому сюжету, — пояснил Ермаков. — А смысл состоит в том, что двое российских граждан уже почти два месяца непонятно где, непонятно на каких условиях содержатся в Великобритании , нам не предоставляется никакой информации; что с ними реально делают спецслужбы Великобритании и США, нам точно не известно. При нынешнем развитии биологических и химических технологий с людьми можно сделать очень многое". Это те вопросы, на которые Россия «будет продолжать искать ответы», подчеркнул дипломат. По словам Ермакова, Форд никак не аргументировал позицию Вашингтона по этому вопросу. «Ее у них нет», — констатировал глава российской делегации. 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.