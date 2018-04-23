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Хотели легких денег: под Уфой трое мужчин выкапывали трубы
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Хотели легких денег: под Уфой трое мужчин выкапывали трубы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Во время рейда специалисты Минэкологии РБ обнаружили нарушение водоохранной зоны реки Белой.
— На днях совместно с представителем администрации Ленинского района города Уфы провели рейдовое обследование территории микрорайона «Нижегородка». В районе паромной переправы в водоохранной зоне, на расстоянии 30 метров от уреза воды, трое мужчин вели земляные работы. Ковшом экскаватора выкапывали трубы, чтобы потом сдать их на металлолом. В результате незаконной деятельности поврежден почвенный покров, растительность, — рассказала главный специалист-эксперт Рашида Гарипова.
В настоящее время в отношении предприимчивых граждан возбуждены административные дела, минимальный штраф составляет от трех тысяч рублей.
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