Хотели легких денег: под Уфой трое мужчин выкапывали трубы

Во время рейда специалисты Минэкологии РБ обнаружили нарушение водоохранной зоны реки Белой.

— На днях совместно с представителем администрации Ленинского района города Уфы провели рейдовое обследование территории микрорайона «Нижегородка». В районе паромной переправы в водоохранной зоне, на расстоянии 30 метров от уреза воды, трое мужчин вели земляные работы. Ковшом экскаватора выкапывали трубы, чтобы потом сдать их на металлолом. В результате незаконной деятельности поврежден почвенный покров, растительность, — рассказала главный специалист-эксперт Рашида Гарипова.

В настоящее время в отношении предприимчивых граждан возбуждены административные дела, минимальный штраф составляет от трех тысяч рублей.