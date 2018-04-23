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Главы «Газпрома» и «Лукойла» обсудили сотрудничество компаний
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Главы «Газпрома» и «Лукойла» обсудили сотрудничество компаний 

Прайм 1 час назад
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Лукойла" Вагит Алекперов обсудили сотрудничество компаний, говорится в сообщении «Газпрома».
"Стороны рассмотрели текущие вопросы и перспективные направления взаимодействия в рамках генерального соглашения о стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении по итогам встречи Миллера и Алекперова в понедельник в Санкт-Петербурге.
Между «Газпромом» и «Лукойлом» действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, «Лукойл» осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома». Кроме того, компании участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.
С 9 октября 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод «Газпрома» поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО «Лукойл-Коми». Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта «Газпрома» и «Лукойла», в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.
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