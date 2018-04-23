В РУДН завершилась Международная конференция «Рекламный вектор-2018: время инноваций»

Чумиков П Р и консалтинг», председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV Олег Баринбойм, креативный директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, креативный консультант Buta Lab Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова, руководитель сектора специализированных проектов телевизионного департамента компании Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии Агама-фильм, совладелец рекламной группы «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин , менеджер по защите бренда FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России Александр Шихранов, генеральный директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а также promobot агентства инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший присутствовавших продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в сфере коммуникаций.

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Омска, Тамбова, Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках «Рекламного вектора-2018» прошли творческий конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в университетах Москвы Брянска , Воронежа, Новосибирска Пинска (Беларусь), Санкт-Петербурга Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ (с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке) были вручены подарочные наборы от Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от издательства «Альпина Паблишер», а также многое другое.

Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель программы «Реклама» и связи с общественностью" подвела итоги «Рекламного вектора»-2018: «Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов».

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Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный лучник», Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин», издательство «Альпина Паблишер», агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары «Молодежь» и «Мама, я на паре». Генеральный информационный партнер — Sostav.ru.