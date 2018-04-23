Второе дыхание «Русала»

Минфин США пообещал снять с "Русала" наложенные в начале апреля санкции, которые обрушили капитализацию компании за несколько дней более чем в два раза, хотя затем частично отыграли падение. Конечно, Минфин выставил определенное условие: основной владелец алюминиевого гиганта Олег Дерипаска должен прекратить владение в компании. Сейчас у Дерипаски 48,13% «Русала». На данных новостях акции компания дорожали более чем на 13%.

Россией. Очевидно, что данные новости позитивны для компании, говорят опрошенные агентством «Прайм» аналитики. «Русал» сможет восстановить капитализацию и вернуть себе утраченный рынок сбыта, хотя, скорее всего, будет стараться максимально диверсифицировать экспортные потоки, невзирая на то, кто станет владельцем пакета Дерипаски. Более всего аналитики уверены в том, что компания перейдет под контроль государства, а «Русал» станет разменной монетой в переговорах между США

За кого играем, или позитив для «Русала»

Возможность снятия санкций с «Русала» является, безусловно, позитивным фактором для компании, что и привело к росту ее акций после появления сообщений, замечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . И хотя конкретных действий, которые бы приблизили снятие санкций с компании, пока нет, рынок алюминия достаточно активно отреагировал на данные сообщения — на сегодняшних торгах металл теряет порядка 7%, уточняет он. Это вызвано снижением опасений относительно возможности продолжительного дефицита метала на рынке.

При этом Зварич считает, что уход Дерипаски существенного влияния на бизнес компании не окажет. По его мнению, компания в любом случае постарается более существенно диверсифицировать рынки сбыта своей продукции, что сделает ее более устойчивой по отношению к возможным внешним воздействиям, таким как санкции.

При этом, замечает Верников, даже в случае ухода из компании Дерипаски санкции не будут сняты быстро. По его мнению, президент США Дональд Трамп имеет обязательства перед металлургами США и своими действиями зачищает конкурентое поле. «Русалу» сейчас разумнее переориентироваться на торговлю с Китаем , который хочет сотрудничать и покупать алюминий, говорит он.

Национализация

Рассуждая об уходе Дерипаски, аналитики говорят о том, что пакет будет продан не другой компании или бизнесмену, а, скорее всего, передан государству.

Вариант частичной национализации или полного перехода контроля над «Русалом» уже рассматривался в правительстве, хотя в прессе чиновники старались обходить этот вопрос, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . «Поэтому речь скорее идет о том, какой вариант будет выбран правительством, а не самим Дерепаской. Собственно говоря, государство уже не в первый раз будет выручать компанию, поэтому процесс передачи контроля может быть осуществлён достаточно гладко», — полагает он, замечая, что у «Русала» существенная долговая нагрузка и без господдержки компании будет весьма трудно.

Переход под государственный контроль может быть осуществлен через выкуп пакета Дерепаски или через допэмиссию, считает Кочетков, добавляя, что многое будет определяться параметрами понятия, которым пользуется Минфин США в определении «контроля». По его мнению, каких-то существенных изменений в судьбе компании не будет, разве только вырастет долговая устойчивость, так как гарантом по долгам компании станет государство. «Если ситуация с контролем Дерепаски будет успешно преодолена, то мировой рынок вздохнет с облегчением, и цены на алюминий начнут снижаться» — считает он.

Сценарий национализации «Русала» вполне возможен, не исключает и старший аналитик Альпари Роман Ткачук . «На текущий момент решить проблемы алюминиевой компании может только государство. Сам Дерипаска сделать это не в состоянии, вероятно, ему будет предложен вариант выйти из компании на приемлемых условиях», — считает он.

По его словам, отчасти уход Дерипаски — это удар по «Русалу», так как он отлично знает отрасль. «Но, на наш взгляд, уход Олега Дерипаски — это уже решенный вопрос. Сейчас фактически начались прямые переговоры США и России о будущем компании. Бизнес „Русала“ стал разменной монетой в экономических и политических переговорах двух стран», — заключает он.