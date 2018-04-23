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В технополисе «Москва» прошла серия мастер-классов сотрудников технопарка «Слава»
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В технополисе «Москва» прошла серия мастер-классов сотрудников технопарка «Слава» 

Мои Черемушки 31 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
Руководитель технологического центра коллективного пользования технопарка «Слава» Игорь Чмутин провел на территории технополиса «Москва» серию мастер-классов, состоящую из цикла семинаров по направлению «Нанотехнологии в косметике».
«В рамках семинаров слушатели укрепили свои знания в области современных нанотехнологий и наноматериалов, во время практической части занятия узнали о таком процессе, как обработка суспензий и эмульсий ультразвуком. Ребята научились составлять простейшие косметические композиции с использованием наночастиц и натуральных природных компонентов. Участники мастер-класса с овациями провожали лекторов, с нетерпением ожидая новой встречи», — отметил Игорь Чмутин.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».
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