В технополисе «Москва» прошла серия мастер-классов сотрудников технопарка «Слава»

Руководитель технологического центра коллективного пользования технопарка «Слава» Игорь Чмутин провел на территории технополиса «Москва» серию мастер-классов, состоящую из цикла семинаров по направлению «Нанотехнологии в косметике».

«В рамках семинаров слушатели укрепили свои знания в области современных нанотехнологий и наноматериалов, во время практической части занятия узнали о таком процессе, как обработка суспензий и эмульсий ультразвуком. Ребята научились составлять простейшие косметические композиции с использованием наночастиц и натуральных природных компонентов. Участники мастер-класса с овациями провожали лекторов, с нетерпением ожидая новой встречи», — отметил Игорь Чмутин.