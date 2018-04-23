Народы, у которых отсутствует страх высоты

Большинству из нас становится не по себе, когда мы оказываемся на большой высоте без надежной опоры. А от 3 до 5 процентов населения Земли и вовсе страдают акрофобией — боязнью высоты, этим людям некомфортно находиться даже на небольшой возвышенности. Между тем существуют нации, которые практически не испытывают страха перед высотой.

Индейцы-мохоки

Речь идет о племени североамериканских индейцев, входившем в союз Лиги ирокезов. Название племени — Mohawk, что переводится как «мохок» или «могавк». Именно мохоки стали одними из первых индейцев, поселившихся в резервациях. Перебравшись в Квебек, они основали там поселок под названием Конавага, занимались добычей пушнины, сплавом леса, торговлей различными товарами.

В 1886 году компания Dominion Bridge начала строить железнодорожный мост, пересекавший реку Святого Лаврентия неподалеку от Конаваги. Многие индейцы нанялись на строительство подсобными рабочими. И тут оказалось, что у мохоков вообще отсутствует страх высоты. Они могли залезать на пролеты моста и спокойно по ним прогуливаться. Поэтому, когда строительство моста было завершено, их охотно стали брать на другие аналогичные объекты. Они исполняли обязанности клепальщиков, монтажников-высотников. Количество рабочих пополнялось за счет индейских общин.

Однако 29 августа 1907 года приключилась трагедия. Из-за недочетов в проекте рухнул один из пролетов Квебекского моста. Погибло 96 человек, 35 из которых были мохоками.

Несмотря на это, работа, связанная с высотным строительством, продолжала оставаться популярной у мохоков. Они трудились практически на каждом высотном объекте, возводившемся на территории Канады . Затем мохоки стали предлагать свои услуги уже в США , предпочитая крупные стройки, где хорошо платили. Иногда за год бригады рабочих-мохоков успевали объехать по 10-12 городов. Именно они стали первыми строителями небоскребов Америки.

Почему же мохоки не боятся высоты? По одной из версий, это было связано с воинской этикой. Согласно ей, мохок должен быть бесстрашным, а значит, обязан избавиться от любых страхов, мешающих справиться с врагом. Другая связана с особенностями передвижения индейцев этого племени на узких лесных и горных тропах. Дело в том, что во время ходьбы в таких местах они ставят ноги одну перед другой. Возможно, этот же способ они применяют и в процессе балансировки на строительных конструкциях, расположенных на большой высоте.

Наконец, данный навык может прививаться им с детства таким образом. Женщины племени мохоков носят своих малышей либо на спине, привязывая их к специальной доске, либо на бедре, а это здорово тренирует вестибулярный аппарат, учит держать равновесие и ощущать себя в безопасности в ситуациях, связанных с узким пространством и высотой.

Кавказские народы

Те, кто бывал на Кавказе, удивляются тому, как лихо скачут по горным кручам и ущельям местные джигиты — чеченцы, дагестанцы, осетины.

Будущих джигитов с детства обучают «экстремальной» езде на лошадях. Так, некоторым из них удается даже перелетать на конях через глубокую пропасть. Для этого требуется не только сноровка, но и отсутствие страха перед высотой. Далеко не каждый профессиональный военный, выросший в равнинных условиях, решится на такой поступок.

Казаки

Существует казацкая поговорка: «Не надо бояться смерти — от нее не убережешься». Особенность казацкого воспитания издавна заключалась в обучении навыкам, помогающим выжить в любой ситуации и победить неприятеля. В частности, будущих казаков учили в совершенстве ориентироваться на местности, стрелять и рубить шашкой, плавать под водой и, конечно, экстремальным приемам езды на коне.

В сущности казаки ни в чем не уступали горцам, с которыми они часто и воевали и от которых, будучи их ближайшими соседями, порой перенимали свои обычаи. К высоте им было не привыкать, тем более что селиться они любили именно на высоких местах — курганах, береговых утесах, откуда можно было любоваться лежащими внизу степями, лесами, реками и озерами, а заодно следить за возможными действиями противника. Поэтому взбираться на крутые вершины или перепрыгивать на коне через пропасть для них было не такой уж непосильной задачей.

Думается, на страх перед высотой влияют в значительной степени культурные особенности той или иной нации или народа. Так, если ребенок с малых лет учится преодолевать этот страх, то впоследствии отсутствие боязни высоты становится для него естественным и помогает в жизни.