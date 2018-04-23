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Новое направление программы «Активное долголетие» разрабатывают в Москве
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Новое направление программы «Активное долголетие» разрабатывают в Москве 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Специальный раздел программы «Активное долголетие», посвященный уход за лежачими больными в пенсионном возрасте, разрабатывают в столице, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
«Сегодня в городе уже разрабатывается подраздел программы «Активное долголетие» — это долгосрочный уход за пожилыми людьми», — сказал Петросян в прямом эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что активное долголетие — очень нужная и важная тема, но «за танцами, пением и спортом нельзя забывать и о тех людях, которые находятся на постельной койке».
«Необходимо повышать качество обслуживания этих людей. Организовывать качественный уход, обеспечить достойную старость — это принцип и задача номер один, которые нам поставил мэр», — заключил Петросян.
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