Новое направление программы «Активное долголетие» разрабатывают в Москве

Специальный раздел программы «Активное долголетие», посвященный уход за лежачими больными в пенсионном возрасте, разрабатывают в столице, сообщил в понедельник министр правительства Москвы , руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян

«Сегодня в городе уже разрабатывается подраздел программы «Активное долголетие» — это долгосрочный уход за пожилыми людьми», — сказал Петросян в прямом эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что активное долголетие — очень нужная и важная тема, но «за танцами, пением и спортом нельзя забывать и о тех людях, которые находятся на постельной койке».

«Необходимо повышать качество обслуживания этих людей. Организовывать качественный уход, обеспечить достойную старость — это принцип и задача номер один, которые нам поставил мэр», — заключил Петросян.