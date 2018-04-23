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Роспотребнадзор проведёт тайные контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии
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Роспотребнадзор проведёт тайные контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии 

RT на русском 29 минут назад
Сотрудники Роспотребнадзора проведут контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Инспекторы будут приходить в торговые точки под видом обычных покупателей, приобретать продукты и вместе с копиями документов отправлять на исследование.
«Роспотребнадзор получил право проводить тайные контрольные закупки товаров (работ и услуг) в рознице — соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным», — уточняется в сообщении.
В случае нарушений проверяющие заявят об этом представителю юридического лица (ИП) сразу после завершения контрольной закупки.
Ранее m24 сообщало, что в московских магазинах пройдут проверки на контрафактный алкоголь.
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