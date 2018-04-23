Трудовые коллективы Ивановской области выполняют нормы ГТО

Более 100 жителей Ивановской области приняли участие в выполнении видов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прием нормативов ГТО проходил на базе «Регионального центра тестирования» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел».

Нормативы принимались в 9 видах испытаний: наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 3х10 м, стрельба из электронного оружия. Отметим, что впервые в Ивановской области приняты нормативы по стрельбе с использование интерактивного беспроводного лазерного стрелкового тренажера «Штурмовик ГТО».

Кроме того, директор областного государственного бюджетного учреждения «Региональный центр тестирования» Елена Лялюева вручила сотрудникам Ивановского филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» знаки отличия комплекса ГТО по итогам 2017 года.

В выполнении нормативов комплекса ГТО принимали участие трудовые коллективы, подавшие заявки в адрес «Регионального центра тестирования».