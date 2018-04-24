Пензенцы устроили фотосессию дорожным ямам

В минувший понедельник, 23 апреля, на портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» опубликовали сразу три заявки, касающиеся благоустройства областной улично-дорожной сети. Жители разных районов Пензы жаловались городским властям на дорожные ямы. Заявки пензенцы иллюстрировали фотографиями, на которых было запечатлено разрушенное дорожное полотно.

Так, автор одной из жалоб попросил чиновников отремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части улицы Малая Бугровка при выезде на улицу Карпинского.

В другой заявке содержалась просьба привести в порядок внутриквартальную дорогу в одном из дворов микрорайона Арбеково.

«Прошу отремонтировать ямы на внутриквартальной дороге, на которую выходят подъезды дома №43 по проспекту Строителей», — озвучила просьбу горожанка.

Еще один житель микрорайона добавил в список «проблемных» участков дорогу на проспекте Победы.

«Вдоль дома по проспекту Победы,93 несколько довольно больших ям. И при заезде от дома по Минской, 1 (со стороны магазина «Богатырь») ситуация еще похуже. Уже несколько раз отсыпали, но бугры стали больше. Просьба помочь», — написал Интернет-пользователь.

Всем обращениям присвоен статус «В работе». Решением вышеописанных проблем занимаются специалисты МКУ «Департамент ЖКХ Пензы».