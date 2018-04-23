Цены в стране: сколько стоит жить в Грузии?

Расходы на жилье

Покупка

Процесс приобретения квартиры в Грузии иностранцев довольно простой: потребуется только загранпаспорт и деньги. Условия рассрочки и ипотеки одинаковы для зарубежных граждан и местных жителей. Как правило, беспроцентная рассрочка на новостройки предоставляется на 1 — 1,5 года. Первоначальный взнос — 20 — 30%.

Регистрируется покупка просто: потребуется всего один день, плата за внесение в государственный реестр ($42) и паспорт. За день выполняется оформление документов, после чего их можно получить лично или скачать с государственного сайта. Привлекательным моментом является и то, что в случае приобретения недвижимости стоимостью от $35 000 белорусам, украинцам и россиянам выдается ВНЖ в Грузии.

Сейчас в крупных городах идет активная застройка. Квадратный метр в новом жилом комплексе с хорошей инфраструктурой (тренажерный зал, пабы, магазины, бассейн и т.д.) в Батуми в 100 — 300 метрах от моря стоит $500 — 900. Хорошая отделка обойдется в $200 — 230 за кв.м. То есть небольшую студию вполне реально купить за $21 000 — 25 000 с отделкой.

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Двухкомнатную старую квартиру без ремонта в центре Тбилиси можно купить за $35 000 — 40 000, однокомнатную — за $25 000 — 30 000. Дальше от центра цены за квадратный метр начинаются от $500.

Аренда

Посуточно

Цены зависят от города, района и сезона. Летом заметно повышаются, весной и осенью — ниже, зимой — более чем доступные. Но даже в «высокий» сезон аренду квартиры в Грузии нельзя назвать дорогим удовольствием. К примеру, в июле за ночь придется отдать $13 — 30 за отдельное жилье. А в апреле двуспальную квартиру в центре можно на неделю снять за $90. В Батуми ситуация по ценам схожа, но так как это — курортный город, стоимость ночи в сезон может достигать $50 — 60.

На длительный срок

Двухкомнатную квартиру в Тбилиси с хорошим ремонтом рядом с метро реально снять за $300 в месяц; на окраине города и в минутах 20-ти от метро, но без мебели — за $200. За $200 можно найти двухкомнатную квартиру ближе к центру, но также без мебели, меньшую по площади и с не самым свежим ремонтом. За такие же деньги в центре сдают однокомнатные квартиры с евроремонтом.

В Батуми цены не особо отличаются. Уютную двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом недалеко от моря можно снять за $250.

Коммунальные платежи

Электроэнергия (1 кВт/час) — $0,05 — 0,1 (в зависимости от региона и тарифа). Вода — либо $0,3 за куб.м, либо $2 в месяц за человека. Газ (1 куб.м) — $0,2 — 0,3. Вывоз мусора: тариф определяется местным муниципалитетом, но в среднем в Тбилиси — $1 за человека в месяц. Телефон: абонентская плата в месяц — $3. Интернет — порядка $10 — 11. Лифт: каждый проезд в лифте стоит порядка $0,05.

В стране нет центрального отопления, потому каждая семья сама выбирает, что использовать для обогрева — электроэнергию или газ. Зачастую отопление газовое, потому самые существенные счета — за газ. Централизованной подачи горячей воды также нет, потому в домах стоят бойлеры.

Зимой семья из четырех человек в среднем платит за квартиру $80 — 120, а летом — $20 — 40. Если после покупки живете в квартире вы время от времени, то платить за пустующее жилье ничего не надо — обязательных платежей здесь нет.

Еда и одежда

Супермаркеты и рынки

Цены на еду мало разнятся в сетевых супермаркетах. Наиболее популярные магазины — Spar, Goodwill, Carrefour, Smart, Nikora, Иоли, Ибиси, Фудмарт, Попули. В крупных городах есть сеть Europroduct, где в основном — ассортимент товаров из Европы. Также есть магазины белорусской продукции, где предлагают «молочку», варенье, мясные изделия, алкоголь.

Украины, В магазинах очень много импортных товаров из России Беларуси : каши, молоко, сыры, сметана, хлебцы, специи, масло, шоколад. Фрукты и овощи стоят недешево, особенно зимой и весной — цены соизмеримы с российскими и белорусскими, но на рынке — в 1,5 — 2 раза дешевле, да и торговаться никто не запрещает. Обязательно стоит попробовать местные сыры, чурчхеллу, вино и выпечку.

Цены на еду в супермаркетах:

Молоко (1 литр) — $1 — 2 (в зависимости от производителя и пометки BIO). Сметана (400 гр) — $1 — 2. Кефир (1 литр) — $1,2. Сгущенка (банка) — $0,7. Творог (200 гр) — $0,8. Натуральный йогурт (400 гр) — $0,6 — 0,7. Сладкие йогурты (100 — 120 гр) — $0,4 — 0,6. Хлеб — $0,3 — 1,2. Сыр (250 гр) — от $1,5. Сосиски (1 кг) — от $4. Ветчина (1 кг) — от $6. Яйца (10 штук) — $1,4. Сахар (1 кг) — $0,6. Соль (1 кг) — $0,5. Мука (1 кг) — от $0,7. Масло подсолнечное (1 литр) — от $1. Гречка (1 кг) — от $0,4. Рис (1 кг) — от $0,6. Макароны (1 кг) — от $0,5. Овсянка (1 кг) — от $0,6. Мясной фарш (1 кг) — $5 — 6,5. Говядина (1 кг) — от $8. Свинина (1 кг) — от $6. Курица (1 кг) — от $3. Помидоры (1 кг) — от $1,8. Огурцы (1 кг) — от $1,4. Морковь (1 кг) — $0,6. Лук (1 кг) — $0,6. Перец (1 кг) — $3. Картофель (1 кг) — $0,5. Свекла (1 кг) — $0,6. Бананы (1 кг) — $2. Апельсины (1 кг) — от $1. Яблоки (1 кг) — от $1. Кофе (зерновой, 100 гр) — от $0,6. Пиво (0,5 л) — от $0,8. Вино — $2,5 — 15 за бутылку.

Кстати, в здешних крупных супермаркетах дегустации вин — не редкость. К примеру, в сети Goodwill они проходят практически ежедневно, а промоутеры на отличном русском расскажут об особенностях каждого напитка.

В супермаркетах часто продаются готовые салаты, мясо и прочие блюда. Такой обед или ужин обойдется довольно бюджетно. За 100 грамм салата (винегрет, оливье, овощной) вы отдадите $0,4, за котлету — в среднем $1, за блинчик с различной начинкой — $0,4. А если хотите полакомиться десертом — приготовьте еще $0,6 — 1.

Вино и мясо

Вино выгоднее покупать разливное на рынке или в мелких лавочках, о местоположении которых лучше узнавать у местных жителей. Стоит оно намного дешевле бутылочного (литр в среднем — $2 — 4) и по вкусу выигрывает.

Это же касается и мяса: его легко найти в крупных супермаркетах типа Goodwill, Smart или Попули. Кстати, в небольших супермаркетах типа Spar, Carrefour или Nikora свежего мяса вы вообще не найдете. Но на рынке — дешевле и свежее: говядину можно купить за $5 — 6 за кг, курицу — за $2 — 2,5. В Тбилиси в этих целях можно отправиться на Дезертирский рынок, который находится почти в центре. Рядом с ж/д вокзалом есть продуктовый рынок Самгори (Навтлуги): ассортимент здесь почти аналогичен Дезертирке, но цены — заметно ниже.

Чурчхелла

А вот чурчхеллу лучше приобретать в проверенных местах: хоть и продают ее на каждом шагу, далеко не факт, что сделана она из натурального продукта. Нередко для изготовления используют самый дешевый сок, лимонад, куда добавляют сахар. Настоящая чурчхелла в классическом варианте производится из сока винограда разных сортов и по вкусу не идет ни в какое сравнение с поддельной.

Стоимость ее зависит, в основном, от объема орехов и длины. Но в среднем варьируется от $1 до $1,5. Правда, грузины говорят, что самая лучшая чурчхелла продается в Кахетии и стоит не меньше $1,6 — 2. Но если до Кахетии добраться вам не довелось, эту местную сладость можно купить и в крупных городах. К примеру, в Тбилиси в лавке Badagi, в специальном отделе на нижнем этаже Tbilisi Galleria, встречается также в сети супермаркетов Nikora (красно-розовое оформление, название написано по-грузински).

Выпечка

Хлебобулочные изделия в Грузии — та часть гастрономических удовольствий, не попробовать которые просто непростительно. В каждом супермаркете — огромное разнообразие свежего хлеба, почти на каждой улице — булочные или ларьки, где продаются хачапури и различная сдоба. Пройти мимо невозможно, особенно с утра, когда все местные несут домой к завтраку свежеиспеченный грузинский хлеб — шоти.

Цены — более чем адекватные. Небольшой хачапури стоит $0,8 — 1, различные кексы, печенье с начинкой, кеда, пахлава — в пределах $0,2 — 0,6. Кусок яблочного пирога можно купить за $1. Слойки с мясной/шпинатной/фасолевой начинкой — за $0,6 — 0,8.

Фастфуд

В Грузии есть как популярные мировые сети — KFC, McDonalds , так и местные заведения быстрого питания: Murgy’s Burger, Wendy’s, Mr.Cook и т.д. За бургер здесь вы отдадите в районе $1 — 3,6 (в зависимости от типа и количества котлет, начинки), за 6 стрипсов — $2, за большую порцию картофеля фри — $0,6, за большой стакан колы — $0,6.

Кофе в кафе довольно дорогой: в фастфуде большой капучино обойдется примерно в $1,8, а в сетевой кофейне — от $2 до $3,5. Одна из самых популярных сетей кофеен — Coffeesta: большой капучино здесь стоит сейчас $2,3. Большинство местных обходится растворимым кофе, который можно купить в любом печатном киоске за $0,3.

Кафе, рестораны

В большинстве заведений цены невысокие. Особенно с учетом увесистых порций. В некоторых ресторанах даже есть возможность заказать полпорции супа, потому что целая больше похожа на тазик, чем на привычную нам миску.

В среднем, хинкали в ресторане обойдутся в $0,3 — 0,4 за штуку, порция супа — $2 — 4, хачапури — $2,8 — 4, бокал разливного вина (200 мл) — $1 — 2. Комплексный обед в заведении в центре — $5 — 10 при том, что порции будут внушительными.

Наиболее популярные сети кафе в Тбилиси — Machakhela и Samikitno. Владелец здесь один, цены — средние, выбор — широкий. Также неплохая сеть точек питания с доступными ценами — Таглаура. Практически все заведения находятся в центре. Учтите, что в большинстве кафе и ресторанов в счет включены чаевые в размере 10%.

Одежда

В крупных городах хватает международных сетей доступной по цене одежды вроде Waikiki или H&M. Но более выгодный вариант — рынок. К примеру, в Тбилиси большое разнообразие одежды — на рынке Лило, расположенном недалеко от аэропорта. Все товары здесь продаются без магазинной наценки, которая в бутиках составляет 40 — 50%. Более центральное, но и более дорогое место — Дезертирский рынок.

Если вы хотите более «цивилизованного» шопинга — загляните в Tbilisi Galleria, Тбилиси Молл, East Point, ТЦ Карвасала. Или прогуляйтесь по проспекту Руставели с обилием бутиков и брендовых магазинов. В торговых центрах цены на одежду не особо отличаются от привычных нам. Майка обойдется в $6 — 16, байка — в $8 — 20, джинсы — от $12 (можно встретить и за $80), платья — $10 — 30.

Транспорт и связь

Общественный транспорт. Развит хорошо, представлен автобусами, маршрутками и метро. Для пользования сетью общественного транспорта нужно купить карту Metromoney за $0,8, которую при желании в течение месяца можно вернуть, предъявив чек. Стоимость проезда в метро и автобусах — $0,2, в маршрутках — $0,3. Пересадка в течение 1,5 часов бесплатная.

Самый простой вариант — «закинуть» нужное количество поездок на карту в кассе на любой из станций метро, а после — приложить карту к специальному автомату в транспорте. Можно оплатить проезд и на месте водителю или опять же — посредством автомата.

До аэропорта также можно добраться общественным транспортом. Ходят туда автобусы и маршрутки №37. Стоимость проезда ничем не отличается от стандартной. На местных маршрутках, автобусах и электричках удобно и дешево путешествовать по близлежащим местам. К примеру, если вы находитесь в Тбилиси, билет на маршрутку до Мцхеты обойдется в $0,6, а до Гори — $1,6.

В Тбилиси есть несколько фуникулеров, с помощью которых можно подняться в местные горные парки. Стоимость проезда — $0,4 — 0,8 в одну сторону (в зависимости от станции назначения).

Такси. Стоит в Грузии недорого. Можно найти как на месте, так и заказать заранее он-лайн, узнав точную цену поездки и выбрав водителя. Наиболее популярный ресурс для этих целей — GoTrip. На месте есть возможность договориться на более низкую цену. К примеру, поездка по маршруту Тбилиси — Гори — Уплисцихе — Тбилиси стоит порядка $40, но если «звезды сойдутся» — можно сторговаться до $25 — 28, приехав на автостанцию Didube.

В пределах города поездка на такси обойдется в $1,5 — 3, а в аэропорт — не меньше $10 (в зависимости от сезона и времени суток). К тому же, до большинства загородных достопримечательностей без такси при отсутствии собственной машины вы так просто не доберетесь. К примеру, расстояние от Мцхеты до монастыря Джвари — 10 км в гору, до Шио-Мгвимского монастыря — 11 км, от Гори до Уплисцихе — 15 км. А общественный транспорт между этими точками либо не ходит вообще, либо появляется очень редко.

Авто. Литр бензина в Грузии стоит в среднем $0,9. При аренде машины внимательно читайте договор. Нередко в нем указывается, что вернуть авто заявитель должен в абсолютно чистом состоянии — это касается и салона, и кузова. Предварительно потребуют оставить залог $200 — 300.

Стоимость аренды на длительный срок в перерасчете обойдется ниже, чем на день. К примеру, местная компания попросит за день аренды Toyota RAV-4 порядка $55, а при заключении договора на 31 день и более цена в сутки сократится до $20. Компактный внедорожник в день обойдется в $35 — 45. Но если большинство поездок вы планируете по городу, лучше предпочесть небольшую малолитражку в силу узких улиц. В стоимость аренды, как правило, включается страховка на авто, бесплатная парковка и все местные налоги.

Платные парковки недорогие. В Тбилиси оплата за неделю — около $2, за год — $20. Учтите, что вблизи центральных ресторанов, торговых центров постоянно находятся местные, готовые предложить найти место на парковке. Помощь такая, конечно, не бесплатная, но и награда — символическая: $0,2 — 0,4.

Мобильный телефон. В стране действуют три оператора сотовой связи: GeoCell, Beeline и Magti. Услуги второго обходятся дешевле всего, но работает он только в сетях 2G и 4G. Пакетов — огромное разнообразие. Дешевле всего приобрести симку: звонки внутри сети — бесплатно, на другие сети — $0,02, стоимость каждого соединения — $0,04, международные звонки — от $0,2 за минуту, 4Gb интернета на 30 дней — $3,7.

GeoCell и Magti работают также в сетях 3G. Стоимость услуг у них — хоть и чуть выше, но разница почти не ощущается.

В Грузии нет проблем с бесплатным Wi-Fi. В некоторых местах Тбилиси (к примеру, Парк Ваке, Мост Мира, Мтацминда) есть несколько общественных точек доступа — Tbilisi City или Tbilisi Loves You. В аэропорту также есть бесплатный интернет.

Пару слов об обмене валюты. Практически везде в центре города курс нормальный, обменники — на каждом шагу, комиссию не берут. Но учтите, что в течение дня курс может меняться: как правило, утром он хуже (особенно если еще не все обменные пункты открыты), к середине дня становится очень выгодным, а вечером снова снижается.

Спорт, медицина и прочие расходы

Здоровье. В стране нет бесплатной медицины. Но в силу того, что страховых компаний очень много, страховка обойдется относительно недорого. К примеру, за семью из четырех человек (двое взрослых, двое детей) в месяц придется платить порядка $75 — 80. При том, что сюда входит широкий спектр услуг, включая плановые осмотры врачей, сдачу всех анализов и т.д.

Развлечения. Если у вас есть свободное время, обязательно посмотрите Грузию. Горы, море, исторические места, великолепная природа — всем этим можно наслаждаться практически бесплатно. Подъем к большинству крепостей не потребует от вас ни копейки. Вход в Ботанический сад в Тбилиси стоит $1,2, во столько же обойдется билет в этнографический музей, откуда можно подняться к крепости и насладиться шикарными видами. Чтобы посмотреть горный город Уплисцихе, придется заплатить всего $2,8.

Отдельного внимания заслуживают местные парки. К примеру, парк Ваке в Тбилиси отлично обустроен для поклонников активного отдыха. Есть здесь и баскетбольные, теннисные корты, хорошая детская площадка, стадион. В здешней медиатеке проходят кинопросмотры, интересные семинары. Для фрилансеров здесь — рай, так как рабочее место с бесплатной водой и интернетом обойдется всего в $1,4 за полгода. Есть рядом недорогое кафе, вкусный кофе и потрясающее мягкое мороженое за $0,4.

Оздоровление. Находясь в Тбилиси, посетите Серные (Королевские) бани. Но так как место это — туристические, то и цены здесь не низкие: комната (можно как одному, так и с компанией) на пару часов обойдется в $32 — 50. Если вас интересует регулярное оздоровление, абонемент в тренажерный зал или на групповой фитнес обойдется минимум в $20 — 30.

Как видим, жить в Грузии не сильно накладно. Если снимать квартиру в Тбилиси, питаться в основном дома, но не отказывать себе в походах в кафе, постоянно куда-то ездить, заниматься спортом, перемещаться преимущественно на общественном транспорте и иметь медицинскую страховку, в среднем в месяц на семью из двух человек понадобится около $1 000. Хотя ужаться до $800 — 900 — вполне реально.

Автор Виктория Закирова

Фото Анастасия Фалей